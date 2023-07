Wilma Malucelli intervistata a Salotto Blu: "Salviamo i libri del Seminario Vescovile"

Malucelli, nota operatrice culturale e presidentessa della Associazione Dante Alighieri di Forlì e Cesena, intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, descrive il valore storico delle opere sommerse dalla alluvione dello scorso sedici Maggio e perora la causa del loro recupero. "Si tratta di libri che erano contenuti in tre chilometri di scaffalature, dal valore culturale inestimabile. Opere di diversa natura, risalenti anche al quindicesimo secolo, confluite presso la Curia attraverso percorsi variegati. Parte di questo patrimonio è andata distrutta con l'alluvione, parte può essere salvata attraverso una complessa opera di restauro. Servono risorse, mobilitiamoci! Successivamente le opere potranno essere esposte in luoghi aperti al pubblico.".