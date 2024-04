Piazza Saffi torna ad accogliere il concerto di "Radio Bruno Estate": ufficializzata la data

Il tour estivo di "Radio Bruno" concede il bis. Dopo il concerto del 19 luglio scorso, Piazza Saffi tornerà ad accogliere lo "Yoga Radio Bruno Estate", il più grande evento di musica live dell’estate italiana. "Dopo il grande successo dello scorso anno, l’appuntamento è per mercoledì 17 luglio ancora in Piazza Saffi, con tantissimi artisti di fama internazionale - esordisce l'assessora al Turismo, Andrea Cintorino -. "Yoga Radio Bruno Estate" significa soprattutto divertimento e musica dal vivo per un pubblico di tutte le età. Siamo veramente felici di questo ritorno che è sinonimo di festa, ma anche solidarietà, come dimostra il contributo di 30mila euro donato da Radio Bruno e Yoga a favore delle popolazioni alluvionate".

Il concerto di Radio Bruno è tornano in Piazza Saffi nel 2023 dopo dodici anni, attirando nel cuore del centro storico oltre nove mila persone. Sul palco, allestito di fronte alla statua di Aurelio Saffi, si sono avvicendati i protagonisti della scorsa estate musicale, da Emma a Paola e Chiara a Elettra Lamborghini a Diodato, richiamando pubblico non solo dalla Romagna, ma anche da molte città d’Italia. Una serata all’insegna della musica e della solidarietà grazie alla raccolta fondi lanciata dall’emittente emiliana che ha donato 15mila euro per la Romagna alluvionata - alla quale si sono aggiunti altri 15mila euro dal marchio Yoga - grazie alla vendita delle magliette “Romagna mia tin bota” realizzate per l’occasione.

Lo show aveva abbracciato oltre tre ore di musica, contando anche sul contributo musicale di altri nomi particolarmente noti della scena attuale, come Levante, Lda, Ariete e Shade. Il grande caldo della serata non aveva fermato l'entusiasmo del pubblico, che è decisamente esploso quando è salita sul palcoscenico Angelina Mango, trascinando il pubblico con la sua "Sere d'estate". Una Piazza che ha cantato insieme a Diodato il successo di Sanremo 2020 "Fai rumore", ballato con Boomdabash e Paola e Chiara, prima del gran finale con Benji e Finley e la chiosa con Elettra Lamborghini, che ha infiammato il palcoscenico con le sue hit, balli e twerking.