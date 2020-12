Mascherine, spostamenti e coprifuoco violato: controlli a tappeto della Polizia Locale, fioccano le multe

410 persone controllate, cinque sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina, sei per la circolazione oltre l'orario consentito e cinque per il divieto di spostamento tra i comuni. Questi i numeri della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nelle due settimane di permanenza in "zona arancione" dell'Emilia Romagna. Gli agenti sono stati e continuano ad essere quotidianamente impegnati in una serie di controlli finalizzati a garantire il rispetto delle norme anti-Covid, finalizzate a contrastare l'aumento dei contagi.

"Abbiamo riscontrato responsabilità da parte dei cittadini sull'utilizzo della mascherina - esordisce Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia Locale -. Da parte del Corpo c'è una grande attenzione sul rispetto delle normative anti-covid e quotidianamente vengono impiegate tre pattuglie proprio su questa specificità". Grande attenzione è stata riservata anche alle attività ed esercizi commerciali, in particolare al mercato settimanale cittadino, che ha registrato il controllo di 1057 attività. "Giornalmente - informa inoltre Gualtieri - viene impiegata anche una pattuglia dedicata alla verifica sugli assembramenti nei pressi degli istituti scolastici, da cui sono pervenute alcune segnalazioni di mancato rispetto della normativa".

Per quanto concerne gli spostamenti, chiarisce il vicecomandante, "i controlli vengono svolti sulle direttrici di collegamento per Cesena, Faenza e direzione mare, con attenzione anche ai veicoli provenienti dal casello autostradale. Secondo le nuove disposizioni, i servizi verranno rimodulati". Nel centro storico sono inoltre stati intensificati i controlli mirati al rispetto del nuovo Regolamento di Polizia Urbana entrato in vigore negli ultimi mesi: da questi sono scaturite 6 violazioni per l'inosservanza del divieto di consumo di alcool all'interno del perimetro del centro cittadino.

Martedì sera c'è stato un servizio straordinario con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. La Polizia Locale ha elevato una sanzione per il mancato uso della mascherina alla Galleria Mazzini. Questi controlli, informa Gualtieri, "sono anche delle occasioni per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, che sono contente dell'operato delle forze dell'ordine". Attività che hanno riguardato anche l'area del San Domenico e dei Portici. Tra l'aree monitorate c'è anche quella di Piazza XX Settembre, col circoletto rosso per situazioni di bivacco: "Siamo intervenuti ripetutamente, anche con sanzioni e denunce per rifiuti di fornire generalità, e che viene monitorata in maniera sistematica".