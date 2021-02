Zona "gialla", riapre anche il Museo Archeologico di Forlimpopoli

Il pubblico potrà tornare quindi ad attraversare già dal 5 di febbraio - in assoluta sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni dei Dpcm vigenti - le sei sale in cui è ripartito il Museo all'interno della straordinaria Rocca rinascimentale di Forlimpopoli

Anche il Museo Archeologico di Forlimpopoli riapre approfittando del passaggio della regione in zona gialla e per farlo amplia il proprio orario di apertura al venerdì. Il Museo intitolato a Tobia Aldini concentra infatti di norma le sue apertura nei fine settimana, ma, in attesa di poterlo fare anche nei week end, l'Amministrazione comunale ha condiviso con RavennAntica (che gestisce l'accoglienza e la didattica del Maf) l'idea di aprire da subito – cioè già da questa settimana - il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18.30, oltre che su appuntamento per gruppi e scuole.

Il pubblico potrà tornare quindi ad attraversare già dal 5 di febbraio - in assoluta sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni dei Dpcm vigenti - le sei sale in cui è ripartito il Museo all'interno della straordinaria Rocca rinascimentale di Forlimpopoli, riscoprendo insieme alle collezioni archeologiche (che coprono un arco cronologico millenario, dall’epoca preistorica all’età romana con una sezione finale su Medioevo e Rinascimento) anche le vestigia della cattedrale romanica del XII secolo distrutta dall’esercito pontificio nel 1361 e sui cui resti venne eretta la Rocca Ordelaffa. Un duplice pecorso di grande suggestione, in cui epoche diverse della storia dialogano tra loro conivolgendo il visitatore.

Un occhio di riguardo viene contestualmente riservato al mondo della scuola cui - visto il persistere delle problematiche determinate dalla pandemia - il Museo di Forlimpopoli offre due possibilità di visita virtuale e didattica digitale, ovvero quella online (laboratori/lezioni via web con un educatore museale personalizzati sui percorsi delle singole classi) e quella con "L’esperto in classe" (portati direttamente a scuola, sempre con proposte personalizzate).