Infrastrutture, cresce l'attività del Ridolfi: l'aeroporto supera quota 80mila passeggeri

Sono oltre 80mila i passeggeri che nei primi sette mesi del 2023 sono transitati dall'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì. Con un balzo di quasi il 280% sull'attività del 2022. E' la fotografia scattata Assaeroporti (Associazione Italiana Gestione Aeroporti) e che rendiconta l'attività dei 41 scali italiani. Entrando nel dettaglio, da gennaio l'infrastruttura di via Seganti ha visto 1.943 movimenti (551 voli nazionali e 429 internazionali per quanto riguarda l'attività commerciale), con un incremento del 165,1%, mentre sono 81.502 i passeggeri transitati (47.977 hanno usufruito dei voli nazionali e 32.421 di quelli internazionali). L'offerta commerciale estiva presentata dal Ridolfi ha portato in via Seganti tra giugno e luglio 31.146 passeggeri. In particolare, giugno ha fatto registrare 251 movimenti e 12.754 passeggeri, mentre luglio ha visto un incremento dei transiti: 434 movimenti (+183 su giugno) e 18.392 passeggeri (+5.638 rispetto al mese precedente), con 9.818 su voli nazionali e 8.487 su quelli diretti all'estero.

Forlì Airport si è posto per il 2023 l'obiettivo di arrivare a 200mila viaggiatori, in gran parte puntando ai nuovi progetti 'Go to fly' e 'Go to travel', che da soli hanno un obiettivo prefissato di movimentare 136mila turisti. Il tutto nonostante il divorzio con Aeroitalia, arrivato in occasione dell'ultimo weekend di giugno dopo quelle che Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication and Marketing di Forlì Airport ha definito "profonde inadempienze". La stagione estiva ha visto Forlì collegata tramite vettori Windrose, Raf-avia e Ryanair con Catania, Trapani, Lampedusa (fino al 16 settembre), Comiso, Palermo, Alghero, Cagliari, Olbia, Napoli, Brindisi, Pantelleria, Zara, Zante, Oradea, Tirana e Katowice. Le mete più gettonate dell’estate dall’aeroporto Ridolfi? Le isole come Lampedusa, Cefalonia e Zante. Alla data del 13 giugno erano oltre 30mila i romagnoli che hanno prenotato il loro viaggio aereo estivo da Forlì.

Non sono mancate alcune problematiche collegate alla cancellazione di voli, come quella accaduta a fine agosto ad un nutrito gruppo di passeggeri - in tutto una cinquantina - pronti a imbarcarsi per fare rientro all’aeroporto Ridolfi di Forlì da Tirana e rimasti letteralmente “a piedi” a causa della cancellazione del volo, collegata come aveva spiegato Forlì Airport ad "avverse condizioni meteo e motivi organizzativi". Attraverso i canali social, Forlì Airport aveva comunicato che sono oltre 2.500, tra partenze e arrivi, i viaggiatori in transito nei week end nello scalo del Ridolfi, con voli nazionali e internazionali di linea, oltre a quelli charter organizzati ad hoc, pienamente operativi. Ora si attende la programmazione della stagione autunnale ed invernale. Un anticipazione era stata data a metà giugno, con la conferma delle tratte per Catania e Napoli, oltre alla Romania. Con una novità curiosa: un collegamento con Klagenfurt, in Austria, per gli amanti dello sci. "E sul 2024 non sono da escludere accordi per portare a Forlì i voli dedicati alle crociere in partenza dal porto di Ravenna", aveva dichiarato Gilardi.