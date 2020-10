Mini lockdown, si mobilitano le associazioni forlivesi. E alle 18 Piazza Saffi spegne le luci

Senza le piccole imprese le città muoiono. È questo il messaggio che le quattro associazioni forlivesi Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti vogliono lanciare in questo delicato momento. Per questo hanno convocato per venerdì alle 17,30, nel salone comunale di Forlì, un incontro a cui sono stati invitati i sindaci del comprensorio forlivese, il presidente della Provincia Gabriele Fratto e il presidente della locale Camera di Commercio, per manifestare le preoccupazioni e per proporre soluzioni alternative all'attuale stato di restrizioni approvato dal Governo. Tra i temi che le associazioni vogliono ribadire, "la responsabilità che gli imprenditori hanno sempre manifestato nell’affrontare l'emergenza sanitaria. La tutela della salute pubblica rimane prioritaria e imprescindibile, per questo gli imprenditori hanno investito consistenti risorse economiche e umane per incrementare la sicurezza adottando tutte le procedure richieste dai regolamenti, eppure oggi si trovano nuovamente sottoposti a nuovi limiti".

Per questo i rappresentanti delle imprese chiedono "che le misure restrittive non ricadano unicamente su chi già fa rispettare le regole per il contenimento del Covid-19, le imprese, che vedono limitato, o addirittura impedito lo svolgimento della propria attività. Se è vero che la capacità e la reattività di chi fa impresa hanno spinto i più a riorganizzarsi, mettendo in campo iniziative per sopperire, in parte, alle limitazioni imposte, è altrettanto evidente il calo di fatturato, che, inevitabilmente, verrà registrato in questo mese. Riduzione che si sommerà a quelle già avute durante il lockdown di marzo e aprile, con conseguenze facilmente immaginabili. Se il danno economico è il primo effetto, danno che richiede di mettere in campo risorse che possano mitigare i mancati introiti, restano altre questioni irrisolte".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una società civile e organizzata non può prescindere dalla presenza e dal valore economico e sociale che le piccole imprese rappresentano. Senza un adeguato sostegno, le attività produttive toccate dallo stop saranno costrette a chiudere, causando una perdita incalcolabile anche per le comunità di cui sono parte essenziale. La piccola impresa è cuore pulsante delle nostre città, spegnere le vetrine significa lasciare i cittadini più soli", evidenziano. Per questo, simbolicamente alle 18, verranno spente le luci di Piazza Saffi, "per evocare l'effetto che la perdita di queste realtà provocherebbero nei centri urbani, desolazione e insicurezza".