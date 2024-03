Palio dell'uovo, Fiera del Lunedì dell'Angelo, musica per la ripartenza con Omar Pedrini: si accende il lungo weekend pasquale

La “Pasqua per la Ripartenza” dopo l'alluvione, con musica dal vivo, va in scena domenica a Tredozio per una raccolta fondi pro alluvionati, guidato dal cantautore Omar Pedrini, nel suo ultimo tour con l’album "Sospeso". Al concerto hanno aderito a titolo completamente gratuito i cantautori Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis, Enrico Capuano, il leader dei Ridillo Daniele Bengi Benati, l’artista Martelli di Bello Bello, la giovane cantautrice Scarlet Deange, la band dei Fratelli & Margherita, il giovane rapper Fra’ Sorrentino e il musicista classico Massimo Mercelli, leader dell’Emilia Romagna Festival.

Feste e manifestazioni tradizionali

Venerdì a Portico di Romagna si terrà la Processione del Cristo Morto, un'antica tradizione che si ripete nel tempo: il corteo attraverserà tutto il paese e lungo il percorso saranno rappresentate varie stazioni molto suggestive, mentre il borgo medioevale sarà illuminato dalle torce per accompagnare il passaggio dei 50 figuranti in costume e dei soldati a cavallo che rappresenteranno la passione di Gesù. Torna a Tredozio la Sagra e Palio dell’Uovo: nella domenica di Pasqua ci saranno i campionati di sfogline, i mangiatori di uova sode, la maxi battitura delle uova e le agguerrite ragazze dei 4 rioni per il Palio Femminile. Il lunedì ritornerà l’allegria della sfilata allegorica e la disfida del 58esimo Palio dell’Uovo. dell’Uovo. Tradizionalmente a Santa Sofia, nel giorno del Lunedì dell'Angelo, si svolge una grande fiera con espositori in tutto il centro del paese: oggi è sostanzialmente un grande mercato con bancarelle di vario genere ma, in origine, la Fiera del Lunedì dell'Angelo era un importante mercato contadino, dedicato soprattutto al bestiame, anche l'edizione del 2024 sarà dedicata al mondo contadino e agricolo, temi cari al nostro territorio.

Visite e giornate all'aperto

Le festività pasquali sono un’ottima opportunità per visitare Rocca delle Caminate, che sarà aperta sabato, domenica e lunedì: per tutti coloro che saliranno alla Rocca per la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti, la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. A Pasquetta una giornata in fattoria per bambini e cani a Little West Farm di Fratta Terme: l'evento è stato pensato per dare alle famiglie la possibilità di passare una giornata di divertimento per tutti, il must della giornata sarà la caccia alle uova in fattoria (sia a 2 che a 4 zampe), alla scoperta degli animali dell’azienda in tutta sicurezza.

Sui palcoscenici

Masque teatro ospita in residenza la compagnia Opera Bianco, che lavorerà a Trickster: studio del progetto The Playground. Al termine della residenza, venerdì le porte del Teatro Félix Guattari si apriranno per una prova aperta al pubblico. Sempre venerdì, ma questa volta sul palco del Teatro Verdi di Forlimpopoli, ci sarà la replica dello spettacolo "Rosa Genoni: storia di una piscinina che inventò il Made in Italy", l’eccezionale vita di una donna, sarta, creatrice di moda, socialista, militante per la pace, femminista. Ultimo appuntamento per la rassegna interamente pensata e dedicata alle famiglie a Santa Sofia: sabato al Teatro Mentore verrà rappresentato “Naso d’argento” da Progetto G.G. con Consuelo Ghiretti, Elena Gaffuri e Francesca Grisenti.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche.

"Picta - Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole" torna a nobilitare la scena culturale con una formula rinnovata e arricchita nei contenuti e nella veste formale: il cinquecentesco Palazzo pretorio di Terra del Sole sarà il cuore pulsante di una manifestazione caratterizzata da grandi numeri con una novantina di opere in mostra, realizzate da oltre trenta artisti provenienti dall’Italia e da oltreconfine, mentre quattordici saranno gli eventi collaterali tra incontri, dibattiti, esposizioni, concerti, laboratori per bambini. La Sala Mostre “Mario Bertozzi” nella Rocca Albornoziana di Forlimpopoli, ospita da sabato pomeriggio la mostra “Dal buio” del giovane artista Millo: il titolo al quale si richiama la selezione di oltre venti opere in rassegna - alcune di grande formato - trae spunto da una personale esperienza di vita, e attribuisce alla mostra un particolare significato anche sul piano comunicativo. La realtà colta e filtrata dal sentimento, viene resa dal giovane pittore in immagini fantastiche e visionarie, straordinariamente attraenti grazie ad un linguaggio espressivo del tutto personale basato sulla forza primaria del colore e sull’incisività del segno.

"La Vita Possibile" una mostra navigante dell’artista Gianluca Costantini è visitabile presso il MAF di Forlimpopoli: le opere dell'artista sono state esposte sulla Ocean Viking di Sos Méditerranée, 50 tavole di disegno civile, erano appese sul ponte, nella clinica di bordo e nello “shelter”, lo spazio protetto dove trovano riparo donne e bambini soccorsi durante la prima missione dell’anno, dalla partenza da Ravenna fino al successivo sbarco ad Ancona il 10 gennaio.