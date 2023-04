Settimana Santa dal sapore invernale, non si esclude qualche fiocco di neve in quota. "Meteo variabile per Pasqua"

Che condizioni atmosferiche sono attese per le festività di Pasqua sulla Romagna. Davide Sironi, meteorologo 3Bmeteo.com, snocciola una linea di tendenza per i prossimi giorni. E' intanto evidente a tutti un sensibile calo delle temperature, con brinate nelle aree di aperta campagna. "E' in atto un'irruzione di aria fredda d'estrazione artica, che farà sentire i suoi effetti fino a venerdì mantenendo temperature basse per il periodo sull'Emilia-Romagna, con valori di circa 4-6 gradi al di sotto della media di inizio aprile - spiega Sironi -. Il tempo sarà stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma il clima si manterrà decisamente freddo, dai connotati tardo-invernali. Nottetempo e all'alba si prevedono temperature minime prossime a 0 gradi con brinate e locali gelate possibili fino in pianura. Sulle aree appenniniche potranno verificarsi gelate intense con valori fino a -2/-4°C nelle valli più fredde, con conseguente rischio per le culture, già in avanzato stato vegetativo".

Quindi, a ridotto del fine settimana di Pasqua, è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche. "Un ritorno dell'instabilità è atteso tra venerdì sera e sabato, quando una veloce perturbazione transiterà sulla regione portando piogge e acquazzoni sparsi, in particolare sui settori appenninici e la bassa Romagna. Stante la presenza di aria fredda, la neve potrà cadere a quote piuttosto basse per il periodo, già a partire dai 700-800 metri sull'Appennino emiliano e dai 900-1000 metri su quello romagnolo". Ed ecco la tendenza per Pasqua e Pasquetta. Entra nel dettaglio Sironi: "Il graduale rinforzo dell'alta pressione favorirà tempo più soleggiato, ma con ancora della residua variabilità pomeridiana tipica del periodo primaverile. Qualche piovasco a macchia di leopardo e di breve durata potrà interessare le aree appenniniche e occasionalmente anche le zone di pianura, specie della Romagna. Si tratta ancora di una linea di tendenza che andrà confermata nei prossimi giorni".

