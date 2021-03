Il Ridolfi torna a volare, le reazioni: "Un giorno di festa, una vittoria per Forlì e un segnale di fiducia"

Col collegamento da e per Catania è ufficialmente ripartita l'attività dell'aeroporto di Forlì. "Dopo anni di battaglie politiche, istituzionali e parlamentari, condotte spesso in solitudine, siamo a un punto di svolta - dichiara il deputato romagnolo Marco Di Maio, vice presidente vicario del gruppo di Italia Viva alla Camera e da sempre in prima linea nell'impegno per la riapertura dello scalo di via Seganti -. Ripartire ora con i voli è un segnale di fiducia in una ripartenza di cui sentiamo quanto mai la necessità; una giornata che ripaga quanti hanno condiviso questo obiettivo e dà ragione a chi non ha mai smesso di credere in questa possibilità".

"Grazie in particolare agli imprenditori che hanno investito capitali proprio per riattivare il "Ridolfi" - afferma il deputato - e hanno avuto fiducia anche nel lavoro che abbiamo svolto dentro le istituzioni. Grazie alle compagnie aeree che credono nel progetto della società di gestione". Da Di Maio "un pensiero affettuoso ai lavoratori dello scalo, agli addetti alla sicurezza, a chi lavora nelle attività dell'indotto: posti di lavoro che prima non c'erano e che non sarebbero esistiti senza questa iniziati". Per Di Maio "è una vittoria per la città di Forlì e per tutto il territorio romagnolo, perchè se riparte l'aeroporto "Ridolfi" si generano nuove opportunità in un bacino territoriale più ampio di quello comunale. E' un giorno di festa; ma deve proseguire il lavoro a supporto dello scalo e del suo sviluppo".

“E’ una grande vittoria - è l'intervento del deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna -. Per Forlì, per la Romagna, per tutte quelle comunità anche fuori regione che graviteranno sull’aeroporto Ridolfi per i loro spostamenti aerei. La rinascita dello scalo forlivese è merito di un gruppo di imprenditori che ha saputo sognare e guardare avanti. Ma è anche merito di tutti coloro che hanno creduto che si potesse fare, che hanno sperato e lavorato perché il ‘Ridolfi’ ripartisse. E’ una grande emozione poter assistere oggi a una visione e a un sogno che si concretizzano”.