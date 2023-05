Elezioni a Galeata, "C'è bisogno di unità di tutti e di mettersi all'ascolto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Domenica 14 e lunedì 15 maggio prossimi si voterà a Galeata per il rinnovo del consiglio Comunale. I cittadini si troveranno nella scheda ben quattro liste coi rispettivi candidati a sindaco.Tutte e quattro le liste non presentano simboli di partito quindi vanno considerate liste civiche ed in quanto tali si suppone saranno valutate. Premesso che le proposte programmatiche non si differenziano più di tanto e d'altronde i problemi del paese sono ben noti a tutti e le possibile risposte non consentono grandi distinzioni, al cittadino elettore il solo esame del programma non aiuta molto nella scelta.

Ci si potrebbe allora orientare nella scelta basandosi sulla credibilità delle persone che rappresentano la lista ,sulla loro competenza e affidabilità. Ma anche seguendo questo criterio la scelta resta difficile, a Galeata tutti conoscono tutti e certamente le varie squadre messe in campo sono composte da persone per bene. Allora quale criterio può aiutare l'elettore nella scelta se non una serena valutazione di efficienza della Democrazia. E' meglio continuare un'esperienza che pure ha fatto cose buone, ma certamente non ha più l'entusiasmo e la carica necessaria per cercare anche soluzioni nuove oppure non è consigliabile il cambiamento mettendo in campo energie nuove?

L'alternanza in democrazia è sempre vivificante, evita incrostazioni che col tempo inevitabilmente si creano e che possono ostacolare il prezioso contributo di tutti al perseguimento del Bene Comune. C'è bisogno di unità di tutti, di entusiasmo, di volontà di lavorare assieme, di mettersi in ascolto di tutti, sopratutto in una piccola comunità. Tolta la bizzarria di una lista che si propone il commissariamento del comune, ai galeatesi non resta che la scelta tra il passato ed il futuro. E a quanto è dato di vedere il cambiamento è rappresentato da un galeone guidato da un promettente e giovane capitano affiancato da una esperta squadra. Buon vento a Galeata".

Neo Bertaccini