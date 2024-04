Nuovi supermercati e insediamenti produttivi, Mezzacapo: "Ipocrisia del centrosinistra negli ultimi 5 anni"

"Le parole dell’ex assessore Elvio Galassi, in merito alle previsioni urbanistiche della città di Forlì, mettono in evidenza quanto sempre è stato ribadito dal sottoscritto e dall’Amministrazione attuale: ovvero, abbiamo agito con la prudenza che da sempre ci ha contraddistinto, queste sono tutte previsioni avallate dal Pd e oggi si imputa una responsabilità al centrodestra in modo scorretto”. A farlo presente ancora una volta è l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco del Comune di Forlì, Daniele Mezzacapo.

"La storia è nota, nel 2017 il centrosinistra approva una delibera in cui si dà l’ok per 96 aree commerciali - ricorda Mezzacapo -. Noi le abbiamo limitate tanto che delle 23 manifestazioni di interesse pervenute, ne sono state accolte 14 che poi sono scese a 7 perchè sono state escluse quelle che prevedevano ulteriori aree commerciali o cambi di destinazione d’uso. Nei giorni scorsi si è arrivati agli accordi operativi per il cosiddetto Polo H e l’insediamento produttivo a Villa Selva, tutti atti che hanno comunque avuto il nulla osta di Provincia e Regione, a traino Pd”.

"L’ex assessore Galassi rivendica le scelte del passato prese dal centrosinistra, il quale adesso critica tutti gli interventi che vengono a conclusione del loro iter amministrativo - prosegue Mezzacapo -. Ciò dimostra quanto il Pd e il centrosinistra siano ipocriti, per anni hanno inveito contro il sottoscritto e l’Amministrazione per le scelte prese. In realtà, le parole dell’ex assessore, smentiscono le critiche mosse nei nostri confronti. Insomma, non abbiamo autorizzato nulla di commerciale in più rispetto a quanto previsto già dal centrosinistra. Lo ribadiamo da diverso tempo e ora Galassi, uomo del centrosinistra, ce lo riconosce”.