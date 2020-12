Più vitalità in centro storico: nel 2021 un nuovo luogo di aggregazione per anziani e giovani

Dalla seconda metà del 2021 Corso Diaz 21 ospiterà un'area di aggregazioni per giovani e anziani, dove si potranno anche svolgere riunioni ed assemblee cittadine. A darne comunicazione è l'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, rispondendo lunedì pomeriggio ad un question time presentato dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marinella Portolani. Lo spazio, ha illustrato Tassinari, è stato individuato "nella palazzina affacciata sul cortile interno attualmente utilizzata dal "Servizio Benessere Sociale e Partecipazione - Unità Anziani" al piano terra e dal "Servizio Pianificazione Urbanistica" al piano superiore. Al piano terra gli spazi saranno messi nella disponibilità del quartiere del coordinamento territoriale".

Si tratta di aree che già dispongono di servizi e già forniti di connessione alla rete internet. Tassinari non ha escluso la possibilità "di mettere a disposizione altri spazi dove se ne ravvisasse la necessità al completamento di progetti già programmati che si concluderanno indicativamente nel prossimo biennio". I servizi attualmente presenti in Corso Diaz verranno trasferiti in via Oberdan. "Questo è un grande risultato e speriamo di poterlo attivare al più presto, covid permettendo", è la reazione di Portolani, che si è fatta portavoce delle richieste "di tanti cittadini del centro storico, soprattutto anziani, ma anche giovani che non hanno un luogo dove ritrovarsi".