Polemica di Europa Verde: "Conflitto di interessi dell'assessore Melandri nell'organizzazione di Tedx"

Polemica politica sull'assessore alla Cultura Valerio Melandri, che a detta Maria Grazia Creta, ex assessora della giunta Drei ed esponente di Europa Verde Forlì-Cesena, risulta nel doppio ruolo di organizzatore di un evento da una parte e di membro della giunta che ha deliberato un contributo di duemila euro allo stesso evento, sostegno che però non si è concretizzato, restando però la concessione del teatro Diego Fabbri per l'evento.

La questione riguarda il 'Tedx' di Forlì, un evento fondato su relazioni dal vivo e discussioni su temi legati allo sviluppo, per far “circolare” le idee più innovative e avanzate, di cui si è tenuto un primo appuntamento al Teatro il Piccolo, mentre sabato si svolgerà il secondo al teatro Diego Fabbri “assai pubblicizzato dalla newsletter ufficiale del Comune e sul sito del Comune di Forlì dedicato alla Cultura e al turismo, che invita a prenotare un posto tramite il sito tedxforli.com, per un pomeriggio intenso che stravolgerà il modo di pensare al futuro”, dice Creta.

Per Creta organizzatore di “Tedx Forlì per il 2023 e per il 2024 è Valerio Melandri che ne è il “titolare di licenza”. Nel sito della manifestazione Melandri risulta il primo membro del Team e non compare come assessore ma come privato cittadino”. Come soggetto proponente figura la Nice srl, una società gestita da membri dello staff di Melandri nell'altra sua veste di mentore del Festival del Fund Raising, altra iniziativa storica gestita da anni dall'assessore.

Ed ancora Creta: “La Nice srl società di benefit con socio unico la società Ver.fid che detiene il 100% delle quote societarie in intestazione fiduciaria, non consentendo di conoscere chi sia il reale proprietario, ha sede allo stesso indirizzo del Festival del fund raising, in un palazzo dove si trovano due immobile di proprietà dell’assessore. Nel 2022 la Nice srl, qualificandosi come organizzatrice del Tedx di Forlì, ha presentato al Comune la proposta progettuale denominata "Tedxx Forlì - Fuoco che arde" da realizzarsi sul palco del Teatro "Il Piccolo" di Forlì" e ha chiesto al Comune il patrocinio, l'utilizzo del logo comunale ed un contributo economico a parziale copertura dei costi”.

Contributo poi concesso a fine 2022 per 2000 euro, a detta del resoconto di Creta. “Una settimana dopo la Nice srl, forse resasi conto che ci fosse qualche problema a farsi concedere del denaro dal Comune con una delibera votata dall’organizzatore e titolare di licenza dell’evento Tedx ha rinunciato al contributo economico e tale richiesta, simile a una toppa, ha deliberato la sola revoca del contributo”, sempre l'esponente del partito ecologista.

“Il 3 febbraio ci sarà la nuova manifestazione, che si svolgerà nel teatro comunale Diego Fabbri il cui uso, già pubblicizzato da mesi, in genere è oneroso ma non risulta ancora concesso con una delibera formale di patrocinio. Per partecipare all’evento si paga un biglietto di 25 euro nel caso di semplice partecipante, di 250 euro nel caso si faccia parte della categoria “eroi”, costituita da aziende in cambio di una citazione di tipo pubblicitario”, protesta Creta, che torna così a lamentare che un assessore sia al tempo stesso l’organizzatore privato e il decisore pubblico che con la sua delega specifica sull’argomento sostiene, promuove e assegna contributi economici alle sue stesse iniziative.

Ed infine l'affondo di Creta: “Non è il primo comportamento inadeguato dell’Assessore all’Università e alla Cultura di Forlì, che aveva annunciato e presentato le sue dimissioni al Sindaco dopo aver usato l’alluvione per promuovere il suo libro sul Fundraising: ci domandiamo cosa aspetti Zattini a rimuoverlo dal suo incarico”.