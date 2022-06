Sanità, assunti 141 sanitari a tempo determinato in 2 anni. Pompignoli (Lega): "Dare certezze a chi ha combattuto la pandemia"

Sono complessivamente 141 gli operatori socio sanitari assunti dall’Ausl di Romagna in regime di precariato per far fronte all’emergenza covid negli anni 2020 e 2021. Di questi, solo 62, ovvero meno della metà, sono stati stabilizzati negli ospedali del comprensorio, sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato. "La strada da intraprendere - commenta il consigliere regionale Pompignoli che ha ottenuto questi dati dalla Direzione Sanitaria dell’Ausl di Romagna - è quella del superamento del precariato ad ogni livello"-

"La sanità pubblica ha bisogno anche di questi preziosi operatori per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini e smaltire le liste d'attesa. In quest’ottica, non possiamo permetterci alcun passo indietro - prosegue l'esponente della Lega -. Il potenziamento delle dotazioni organiche sanitarie resta infatti un obiettivo fondamentale per dare risposte concrete ed efficaci alle collettività locali, tutelando i percorsi legati alla copertura del turn over. Garantire certezze lavorative a queste persone, inoltre, rappresenta il giusto riconoscimento per coloro che hanno contribuito con grande sacrificio a combattere l’emergenza pandemica”

Ad oggi, sempre secondo il riscontro fornito dall’Ausl di Romagna, sono 53 gli Oss assunti con contratti di lavoro a tempo determinato con causale “Covid”. Analizza Pompignoli: "Sono numeri che ancora non ci convincono e che non lasciano ben sperare per il futuro della sanità pubblica. I tagli lineari del passato non possono in alcun modo essere replicati. La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo investire in maniera importante in questo settore e che non si possono curare le persone senza personale e senza risorse. È questa la strada da seguire per mantenere ben saldo il perno della sanità pubblica” – conclude Pompignoli – “migliorare i servizi al cittadino e riconoscere i giusti diritti al personale sanitario impegnato in questi ambiti".