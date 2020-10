Sport, Lega: "Risorse per 600mila euro per abbattere tariffe e costi di gestione delle società"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

All’ultima Consulta dello sport è emerso un dato importante che conferma come l’attuale amministrazione abbia a cuore il mondo dello sport e i suoi attori principali. In questo periodo di grave crisi per tutti i settori, tra cui il terzo settore, che racchiude il panorama delle associazioni e società sportive, il comune con l’assessorato allo sport ha deciso di stanziare risorse economiche che vadano incontro alle importanti esigenze contingenti al periodo Covid. Saranno stanziati più di 200.000 euro per poter abbattere le tariffe delle palestre comunali del 75%, altri 200.000 euro per andare incontro a quelle realtà che operano all’interno di impianti sportivi comunali in gestione a privati e ulteriori 200.000 euro in aiuto diretto ai gestori in concessione d’uso degli impianti comunali. Attestati di stima per le idee messe in campo si sono levati dalla platea delle associazioni presenti alla Consulta. Direi un impegno politico ed economico di primo ordine che va nella direzione di voler sostenere con tutti i mezzi a disposizione un patrimonio di valori sociali che per una città sono un pilastro di crescita per una comunità migliore. Segnali forti che dimostrano la volontà di non lasciare indietro nessuno. Lo sport come occasione e opportunità per uscire da questa situazione tutti insieme e soprattutto rispettando le regole. Forlí, ora, è sempre più la città dello sport.

Albert Bentivogli - Consigliere comunale Lega