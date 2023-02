Welfare e sanità, "Idee per la Sinistra" organizza un nuovo confronto pubblico

Lo scorso 19 gennaio, l’associazione “Idee per la sinistra” ha organizzato a Forlì un incontro sul tema "welfare: servizi sociali e sanitari". L’incontro, con ampia partecipazione, si è avvalso di importanti contributi su temi centrali quali; la nascita del Servizio sanitario universalistico, l’evoluzione della riforma, la drammatica situazione che stiamo registrando, la carenza di risorse finanziarie e professionali, l’assistenza farmaceutica e ricerca, la medicina di genere, la pericolosa proposta di Autonomia differenziata, la non più procrastinabile riorganizzazione dell’assistenza territoriale.



"A distanza di poco tempo, si stanno profilando non tanto l’avvio delle risposte necessarie in termini di risorse, riforme, innovazione, quanto - come da tempo denunciato -il rischio concreto di una graduale uscita dall’universalismo assistenziale con l'indirizzo di un universalismo selettivo, vedi la richiesta del Governo alle Regioni di esprimere una opinione sulle assicurazioni sanitarie - si legge nella presentazione dell'appuntamenot -. Non rappresenta una novità il seguente pensiero: se lo Stato non ha le risorse necessarie per tutti, meglio concentrarle sui più bisognosi. Chi può permettersi un sistema assicurativo non si preoccupi, Flat tax, agevolazioni fiscali , sostegno all’evasione, comunque a disposizione. Conseguenza inevitabile la fine dell’universalismo, la sanità dei poveri sempre più povera, aumento delle diseguaglianze che sempre più caratterizzano il nostro Paese".

"Idee per la sinistra" ha deciso di dare seguito all'incontro del 19 gennaio, promuovendo un nuovo appuntamento per mercoledì alle 18.30 nella sede della Cgil di Forlì (via Pelacano, 7), "essendo obbiettivo della nostra associazione diffondere la consapevolezza di quanto sta accadendo, promuovere confronti e mobilitazione per contrastare la controriforma di fatto in atto, e mettere in campo proposte di riforma e innovazione". Relatori saranno Vasco Errani; Carlo Lusenti, già assessore regionale; Mirco Tamagnini direttore attività sociosanitarie Ausl Romagna; Barbara Bonfiglioli, presidente regionale Anffas; e Francesco Sintoni, direttore Distretti Forlì e Cesena.