Automobilismo, campionato italiano Cross Country: Andrea Schiumarini al via del Rally Greece Offroad

Nello scenario affascinante della Macedonia Occidentale prenderà il via da venerdì a domenica, il quarto appuntamento del Campionato Italiano Cross Country 2021 con il Rally Greece Offroad. Andrea Schiumarini, accompagnato alle note dal veterano Maurizio Dominella, sarà sulla linea di partenza a bordo del Mitsubishi Pajero WRC +, sempre preparato da RTeam. Un programma interessante quello del Rally Greece Offroad che ha sviluppato un percorso di circa 500 chilometri di prove speciali.

Prove lunghe, quindi, che richiedono una conduzione ben equilibrata per garantire la massima resa del veicolo e delle forze fisiche dell’equipaggio. "E’ la mia quinta presenza a questo rally - dichiara Schiumarini - ed è proprio il tipo di gara che prediligo. Sezioni lunghe con cambi di ritmo che impongono una grande concentrazione". Il terreno, che il pilota forlivese conosce molto bene, è caratterizzato, infatti, da piste veloci alternate a strade strette che corrono in sentieri e mulattiere di montagna, imponendo una conduzione della gara sempre molto attenta e con la capacità di cambi di ritmo veloci.

"Le prove ripetute delle giornate di venerdì e sabato - conclude Schiumarini - permetteranno di perfezionare le note del Road Book, momento dove sfrutteremo la grande esperienza di Maurizio Dominella, che ha alle spalle ben 28 presenze alla Dakar. Sono felice di averlo al mio fianco, perché è uno dei protagonisti della Dakar che hanno contribuito a far crescere in me la passione del deserto".

Schiumarini continua infatti a lavorare per preparare il Pajero WRC + all’appuntamento in Arabia Saudita per la Dakar 2022, come ha avuto modo di confermare proprio all’evento organizzato da Enduro Republic “Paris-Dakar 2022 – International Press Conference” a Grazzano Visconti, un weekend dedicato agli appassionati e agli addetti ai lavori che ha visto anche la presentazione di molti dei progetti e delle presenze della prossima edizione. Ad accompagnare il pilota romagnolo al Rally Greece Offroad ci sarà anche un gruppo di sostenitori del 4x4 Romagna Team, di cui Schiumarini è anche presidente, impegnati in una prova di regolarità che si svolge sulle scenografiche montagne nei dintorni di Kastoria.