Forlì e Forlimpopoli attendono il Giro d'Italia, come cambia la viabilità: chiusure stradali dalle 12.30

Forlì e Forlimpopoli attendono il passaggio della carovana rosa. Mercoledì sia la città mercuriale che quella artusiana saranno interessate dalla quinta tappa del Giro d'Italia, con partenza da Modena ed arrivo a Cattolica. Il transito del gruppo sarà preceduto dal Giro-E, evento cicloturistico inserito nel calendario del Giro d’Italia e che vedrà la tappa partire da Faenza alle 12.35. Il Giro, provenendo dalla città manfreda lungo la via Emilia, arriverà a Forlì percorrendo viale Bologna, Porta Schiavonia, per risalire contromano lungo viale Italia, viale Vittorio Veneto, Corso Mazzini, Corso della Repubblica, Piazzale della Vittoria, viale Roma per puntare verso Forlimpopoli. La città artusiana sarà attraversata col transito lungo la vecchia via Emilia.

Le modifiche alla viabilità

Di fatto Forlì sarà 'spezzata' in due lungo l'asse della via Emilia tra le 12,30 e le 16. Il periodo è piuttosto esteso, perché prima dell'arrivo della classica Carovana Rosa, passerà circa due ore prima il Giro delle e-bike, le biciclette da corsa elettriche. Il gruppo entrerà nel territorio forlivese intorno alle 15.20 circa: secondo la cronotabella fornita dall'organizzatrice Rcs, i corridori sono attesi lungo Corso della Repubblica tra le 15.31 e le 15.43, al Ronco tra le 15.36 e le 15.48, mentre a Forlimpopoli tra le 15.41 e le 15.55.

"Per consentire il transito della manifestazioni in condizioni di massima sicurezza la Prefettura ha emesso un'ordinanza che dispone la sospensione temporanea della circolazione stradale su entrambi i sensi di marcia, con anticipo di circa due ore e trenta minuti circa, fascia d'oraria che comprende anche il Giro-E - spiega nel dettaglio Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese -. La parte che interessa il centro storico di Forlì è interessata mercoledì anche da divieti di sosta dalle 10 fino alle 16, al termine del passaggio della manifestazione. I divieti si trovano su Corso Mazzini, Piazza Saffi, Corso della Repubblica, in due porzioni di viale Italia, in prossimità della sede della PolStrada e l'altro nei pressi della rotonda Santa Chiara, un altro in Piazzale della Vittoria e all'interno del centro abitato di Forlimpopoli, dove il Giro passerà lungo la vecchia via Emilia".

"Per agevolare le esigenze dei residenti o di chi lavora in centro si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità - prosegue Gualtieri -. La più rilevante interessa via Giorgio Regnoli, dove, da Piazzale Indipendenza fino a via Fortis, si procederà a doppio senso di marcia, e da via Fortis fino a Largo De Calboli sarà a senso unico in entrata. Quindi viene invertito il senso di marcia di via Giorgio Regnoli dalle 12.30 circa". Resta raggiungibile l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" utilizzando viale dell'Appennino e via del Partigiano.

"In queste due ore di sospensione l'arteria che la farà da padrone sarà la Tangenziale - ricorda il vicecomandante della Polizia Locale -. Contemporaneamente alla manifestazione saranno chiuse le uscite di viale Roma, mentre per chi è diretto verso Faenza ci sarà l'uscita obbligatoria per via Lughese al fine di evitare congestione di traffico. Per chi dovesse spostarsi verso Faenza e Imola, dalle 12.30 fino alle 16 il consiglio è di utilizzare l'autostrada o altre arterie secondarie che corrono parallelamente alla via Emilia".

Autobus

Per consentire il regolare svolgimento della tappa le strade interessate dal passaggio verranno chiuse con alcune ore d’anticipo. Le linee gestite da Start Romagna che transitano lungo le strade interdette alla circolazione subiranno inevitabilmente alcune variazioni. Start Romagna invita la clientela a consultare il sito www.startromagna.it e i canali Telegram (Startromagna Forlì-Cesena – Startromagna Ravenna - Startromagna Rimini), in costante aggiornamento, per verificare le modifiche apportate alle linee ed eventuali segnalazioni.Per ulteriori informazioni è possibile contattare i canali informativi di Start Romagna: Info Start: 199.11.55.77 WhatsApp Start Romagna 331.6566555