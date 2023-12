Bleuline Forlì, parla capitan Gregori: “Voglio essere un esempio per le giovani che sono il futuro di questa società”

Altro turno casalingo per la Bleuline Volley Forlì impegnata sabato 9 dicembre (fischio d’inizio alle ore 17.30) tra le mura amiche per la decima giornata del campionato di serie B1. Ospite delle romagnole la Tiribassi&Vezzali Reggio Emilia, appaiata in classifica alle biancoblu a quota 14 punti. Gara difficile con le romagnole pronte a dar continuità alle ultime tre vittorie conquistate, ultima delle quali quella contro Pavia di sabato scorso.

“Una gara che abbiamo attaccato sin da subito - esordisce capitan Giorgia Gregori tramite i canali ufficiali del club - imponendo il nostro gioco come ci eravamo prefissate. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel secondo set, ma anche lì siamo state brave a rimontare, nonostante la loro buona difesa.”

Tre vittorie consecutive, contro Imola, Ozzano e Pavia, e una classifica che inizia a strizzare l’occhio alle forlivesi: “Siamo una squadra nuova, giovanissima, qualche difficoltà iniziale era da mettere in preventivo. Queste tre vittorie ci hanno dato ancora più carica, più fiducia nei nostri mezzi. Stiamo crescendo allenamento dopo allenamento, l’entusiasmo è tanto. Sabato ci aspetta una partita tosta, Reggio ha i nostri punti ed è una squadra attrezzata. Ma noi entreremo in campo col coltello tra i denti per dare continuità ai nostri risultati”.

Giorgia Gregori, l’emblema della Libertas che punta a far crescere le proprie giovani, è alla ricerca di una “forlivesità” sempre maggiore nella propria prima squadra. Una vita in Libertas, da quest’anno capitana della squadra: “Una bella responsabilità, un’onore per me che mi rende orgogliosa. Voglio essere un’esempio per le tante giovani che abbiamo in squadra, giovani che portano freschezza in palestra e che devono rappresentare il futuro di questa società. Le responsabilità non mi spaventano, anzi mi esaltano, e speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni. Una alla volta però, ora testa solo a sabato, poi vedremo”.