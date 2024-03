A Civitella la cerimonia del premio "Sotto il muro dei 100 kg: comuni verso rifiuti zero"

Sarà Civitella ad ospiterà venerdì prossimo nella sala consiliare del Municipio (via Roma, 19) la decima edizione di "Sotto il muro dei 100 chilogrammi", promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell’Emilia Romagna. La cerimonia avrà inizio alle 9,45: "il premio parte dalla constatazione che stiamo consumando il 170% delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione ogni anno, e che se vogliamo garantire la sopravvivenza della nostra casa comune e dei suoi abitanti occorre ridurre al minimo gli sprechi e riciclare tutto", spiega Michele Giovannini, coordinatore della Rete Rifiuti Zeto e Comuni Rifiuti Zero ER.

Nell’occasione saranno dichiarati vincitori e premiati i comuni virtuosi emiliano-romagnoli i cui residenti, nel 2022, attraverso una riduzione della produzione dei rifiuti e una buona raccolta differenziata sia in termini di quantità che di qualità, hanno prodotto meno di 100 chili pro capite di rifiuti non riciclati, dati dalla somma dei rifiuti indifferenziati e dagli scarti delle raccolte differenziate. Verrà dato un attestato anche ai comuni al di sotto dei 150 chili pro capite, obiettivo fissato dalla legge regionale.

"Dall’ultimo report regionale sui rifiuti urbani, emerge che oltre il 22% dei quantitativi di raccolta differenziata diventano scarti (ma sono di più secondo i nostri calcoli), destinati a combustione o discarica, che rappresentano ormai più del 40% dei rifiuti urbani non riciclati - prosegue Giovannini -. Nel corso dell’evento si parlerà di questo aspetto, così come dei progetti innovativi presenti in Emilia-Romagna inerenti alla buone pratiche di riduzione e riuso, e del costo del servizio anche in relazione alla qualità della raccolta differenziata.

"Premi speciali saranno dati anche al comune che ha prodotto in assoluto meno rifiuti e a quello la cui raccolta differenziata è risultata più pulita e quindi con meno scarti e più riciclabile - conclude -. Anche i gestori migliori avranno il loro riconoscimento. L’iniziativa è aperta oltre che alle Amministrazioni comunali, anche ai gestori del servizio interessati, agli addetti ai lavori, e a tutti i cittadini dei Comuni dell’Emilia-Romagna, senza i quali non si potrebbero raggiungere risultati virtuosi".