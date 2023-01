A Dovadola la quarta Festa della Beata Benedetta Bianchi Porro con il cardinale Oscar Cantoni

Proseguono gli appuntamenti liturgici proposti dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro per la quarta Festa della Beata Benedetta Bianchi Porro, a 59 anni dalla sua scomparsa. Il momento culminante si è svolto lunedì nella Badia di Sant’Andrea a Dovadola, il luogo dove dal 1969 sono custodite le sue spoglie terrene: alle 11 il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha celebrato la Messa solenne insieme a monsignor Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro (che proprio quel giorno ricorda il quinto anniversario della nomina episcopale) e dal parroco di Dovadola, don Giovanni Amati.

Alla liturgia hanno partecipato i parrocchiani, familiari, devoti e amici di Benedetta, che sono arrivati da diverse parti d’Italia. Da quest’anno, il 23 gennaio è anche la festa patronale di Dovadola: merito del Consiglio comunale, che ha deliberato all’unanimità il 21 dicembre scorso, previa consultazione con la stessa Diocesi e il “placet” del Vaticano. Il cardinal Cantoni è il 24° “principe della chiesa” che viene a Forlì e il 21° che sale fino a Dovadola per pregare e venerare Benedetta.

Nominato vescovo di Crema il 25 gennaio 2005, è membro della commissione episcopale della Cei per la pastorale vocazionale e i seminari. Dal 2010 è gran priore per l’Italia Settentrionale dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il 4 ottobre 2016 è stato nominato vescovo di Como e il 27 agosto 2022 creato Cardinale. Dal 13 luglio 2022 è membro del Dicastero per i vescovi. La sepolta viva dovadolese, Benedetta Bianchi Porro, perì neanche 28enne è morta alle 10.40 del 23 gennaio 1964 a Sirmione del Garda, dopo anni di sofferenze indicibili.