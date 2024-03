A Meldola il primo incontro dei responsabili interaziendali Ausl Romagna-Irst dei tumori testa-collo

Si è tenuto nella sede dell'Irst di Meldola il primo incontro del Gruppo Multidisciplinare Interaziendale sui tumori testa-collo Ausl Romagna - Irst “Dino Amadori" Irccs. Presenti in sala o in collegamento tutte le professioniste e i professionisti coinvolti, afferenti alle varie unità operative di oncologia, radiologia, radioterapia, anatomia patologica, medicina nucleare, chirurgia otorino e maxillo facciale, cure palliative e nutrizione. Il meeting ha visto l’attiva partecipazione delle equipe provenienti dai presidi ospedalieri di Cesena, Forlì, Irst, Ravenna e Rimini.

L’incontro, coordinato dal dottor Sebastiano Calpona (referente di patologia testa-collo della Sc di Immunoterapia, Tumori rari e Crb Irst) ha permesso di porre le basi per processi di valorizzazione delle expertise dei vari centri e per definire percorsi di armonizzazione nella gestione diagnostico-terapeutica di questi pazienti, spesso estremamente fragili. "In un momento complesso per il sistema sanitario, consolidare la centralità del paziente passa necessariamente da un sempre più forte confronto tra tutti i professionisti impegnati nella gestione delle persone malate - spiega Calpona -. Il personale è la vera risorsa, da valorizzare esaltandone le competenze, le peculiarità e le capacità. A tutto vantaggio dei pazienti e delle loro specifiche esigenze".

"Se in passato abbiamo già visto esperienze di questo tipo, oggi, in più, abbiamo il valore e la cornice che offre il progetto del Comprehensive Cancer Care Network della Romagna. Un doveroso ringraziamento - conclude Calpona - va ai presenti e ai direttori delle unità che hanno collaborato alla buona riuscita di questo incontro che rappresenta solo un primo passo per il Gruppo multidisciplinare interaziendale".