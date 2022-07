A Predappio una panchina rossa "smart" dove ricaricare bici elettriche

Inaugurata a Predappio, in Piazza Sant'Antonio vicino alla Casa dell'Acqua, una nuova panchina rossa "smart", simbolo della lotta contro la violenza sulle donna. L'opera, celebrata giovedì sera alla presenza del sindaco Roberto Canali e degli assessori Carla Ravaglia e Francesc Farolfi, è stata donata al Comune dal Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli, rappresentato dalla coordinatrice Cristina Trevisani. Hanno partecipato all'evento anche Gabriella Vassura e Martina Rubechini del centro donna del Comune di Forlì, che hanno illustrato la situazione, vissuta quotidianamente, nel comprensorio forlivese.

"Questa panchina rossa è la prima di un progetto denominato “Rosso in panchina” - esordiscono Canali, Ravaglia e Farolfi -. Le panchine rosse sono diventate simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne e, sebbene già presenti in diverse città italiane, visto il forte impatto visivo ed il profondo significato, il Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli intende promuoverne l’installazione in tutti i Comuni delle Vallate del Forlivese attraverso un progetto pluriennale, nella convinzione che questa panchine siano ormai da considerare un monumento civile dal significato immediato, in grado di coinvolgere tutti, anche i più giovani, e rappresentino un elemento di sensibilizzazione al rispetto di genere. La panchina dotata di attacco usb, hotspot Wifi e ricarica per la bicicletta elettrica è frutto di una donazione della Ditta “GMR Enlights”; si ringraziano inoltre le ditte Antaridi e Natura Verde per la cura e la rapidità con cui hanno svolto lavoro di allestimento e montaggio".