Covid, aumentano i focolai nelle scuole: 10 classi delle superiori in quarantena

La ripresa dei contagi in Emilia-Romagna si riflette in parte anche sul mondo della scuola. Salgono a 13 le classi in quarantena nel comprensorio di Forlì, 10 delle superiori e 3 delle medie. Nella settimana dal 7 al 13 marzo si è registrato un aumento del numero di studenti contagiati, da 133 a 192, la maggior parte nelle superiori (70 su 85 tamponi eseguiti). Sono 54 i casi alle primarie, 41 alle medie, 16 nella fascia 3-5 anni e 11 in quella 0-3 anni. Differente la situazione nel resto della Romagna: si passa dalle 13 classi in quarantena del Riminese alle 19 del Ravennate e 20 del Cesenate.

Non ci sono particolari scossoni sul fronte vaccinazioni: nella fascia 5-11 anni è vaccinato un quarto dei bimbi forlivesi con una dose di vaccino, secondo miglior dato in Romagna dopo Ravenna (28%), mentre nella fascia 12-19 anni il Forlivese è salito di un punto percentuale, salendo all'85%. Doppia dose per il 21% dei bimbi forlivesi e per l'84% nella fascia 12-19.

La situazione in Emilia Romagna

In Emilia Romagna risultano in quarantena 163 classi in tutto, contro le 164 della settimana prima: una sola è al nido (contro le nove del periodo precedente), cinque alla materna (contro 11) e 10 alle elementari (contro 21). Salgono invece a 58 le classi in isolamento alle medie (erano 48 la settimana precedente) e a 89 quelle alle superiori (erano 75). Nel complesso, comunque, gli studenti in quarantena al 14 marzo erano 805, cioè lo 0,1% del totale di isolati, in calo rispetto ai 970 della settimana prima. Sono invece 14 i dipendenti scolastici in isolamento (lo 0,02%) contro i 19 del periodo precedente.