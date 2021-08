Coronavirus, il 100% dei nuovi casi è dovuto alla variante Delta: i ricoveri aumentano, ma sotto la soglia di allerta

Tutti i casi di covid-19 accertati nel mese di agosto in Romagna sono riconducibili alla variante Delta. E' quanto emerge dal consueto bollettino settimanale del mercoledì dell'Ausl sull'evoluzione dell'epidemia. Dal 9 al 15 agosto sul territorio romagnolo si sono registrate 1.231 positività (4.9%) su un totale di 25.036 tamponi. Rispetto al periodo dal 2 all'8 agosto, quando furono accertate 1.312 positività, si è registrata una riduzione dei nuovi casi in termini assoluti (-81). Aumentano i pazienti ricoverati, 54, 4 dei quali in terapia intensiva, ma resta il "livello verde". Anche nel Forlivese si è assistito ad un calo dei nuovi casi, da 135 a 114, così come nel Ravennate (da 319 a 300) e Cesenate (da 208 a 159), mentre in controtendenza è stato il Riminese, da 650 a 658. Si riduce di conseguenza il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, ma in modo differente nei vari distretti dell’Ausl della Romagna: si rilevano circa 150 casi ogni 100.000 abitanti per Rimini e Riccione, mentre tutti gli altri distretti presentano tassi non superiori a 75 casi (57 per quello di Forlì). Le fasce d'età comprese tra i 14 e i 24 anni risultano essere ancora quelle più colpite. Nell’ultima settimana si sono registrati 2 decessi, uno nel Forlivese ed un altro nel Riminese.

"I dati della settimana presa a riferimento - commenta Mattia Altini, direttore Sanitario Ausl Romagna - mostrano un andamento piuttosto stabile dei nuovi contagi, tuttavia sul fronte ospedaliero si evidenzia un aumento graduale ma costante dei ricoveri, soprattutto nei reparti ordinari: i numeri assoluti restano al momento contenuti, la percentuale di occupazione dei posti letto a livello aziendale si mantiene ancora sotto la soglia di allerta. Ma di fronte a un trend in crescita, con la variante Delta che predomina, dobbiamo essere pronti alla necessità di accogliere più pazienti che necessitano di cure ospedaliere. Ci stiamo già attrezzando, al fine di garantire una risposta adeguata alle esigenze del momento, anche attraverso una rimodulazione del piano organizzativo dinamico per la gestione dei posti letto ospedalieri. Rispetto al passato lo scenario è cambiato, grazie principalmente ai vaccini e alla loro efficacia nell’evitare soprattutto forme più gravi della malattia. Dobbiamo sfruttare questo momento e vaccinarci velocemente, anche in vista dei prossimi mesi, quando la situazione potrebbe evolvere ulteriormente. Il vaccino, non smetterò mai di dirlo, rappresenta lo strumento più efficace di protezione: più persone sono vaccinate, meno il virus circola e muta".