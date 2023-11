Autobus, nuova mobilitazione con lo sciopero dell’Usb: ecco le corse garantite

L’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha indetto, per la giornata di lunedì 27 novembre uno sciopero nazionale di 24 ore del settore trasporto pubblico. In tale giornata, dunque, potrebbero verificarsi ripercussioni sulle linee del trasporto pubblico e sul servizio traghetto a Ravenna. Il servizio sarà comunque garantito nel bacino di Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13 alle 16.

Le motivazioni alla base dell’astensione dal lavoro riguardano “il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali” Alla precedente analoga iniziativa di sciopero, indetta da Usb Lavoro Privato il 9 ottobre scorso, l’adesione in provincia era stata pari al 31,50%.