Bertinoro, aiuti per le famiglie in difficoltà: consegnati pc e tablet agli studenti

Si è chiuso a Bertinoro il bando per la concessione di buoni per l'acquisto di pc e tablet alle famiglie con figli studenti di ogni fascia di età, dalla scuola primaria all'università. E' stata di circa 80 domande l'adesione al bando comunale, finanziato con contributi regionali e finalizzato a facilitare la didattica a distanza anche per le famiglie in difficoltà economica. Sono state accolte le prime 31 domande e si è già provveduto con la consegna di pc e tablet. "E' un primo passo per venire incontro alle esigenze delle famiglie che nel sondaggio di fine anno scolastico avevano evidenziato carenze legate alle dotazioni informatiche", afferma il sindaco Gabriele Antonio Fratto.

Entra nello specifico l'assessore alle politiche educative Sara Londrillo: "La consegna dei device è avvenuta in tempi piuttosto rapidi per consentire agli studenti di trovarsi adeguatamente pronti con la ripartenza della scuola. Ogni famiglia poteva presentare una sola domanda. Chi usufruiva di strumentazione, in comodato d'uso da parte delle scuole, era tenuto a restituirla. E' stata stilata la graduatoria ed in caso di parità è stata data la precedenza a chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado, a seguire numero figli e, infine, Isee".