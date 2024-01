Bertinoro in vetrina televisiva con "Borghi d'Italia": un'occasione per conoscere la città dell'ospitalità

Bertinoro in vetrina televisiva. Sabato 27 gennaio alle 12.15 su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre oppure 157 di Sky) c'è la possibilità di immergersi nell'atmosfera di Bertinoro con la decima puntata della quindicesima serie di "Borghi d'Italia". "Durante la puntata si potranno vedere il borgo antico, la concattedrale, il museo Interreligioso, e molto altro", anticipa con un post pubblicato su Facebook la sindaca Gessica Allegni. La scoperta continua domenica 28 gennaio alle 6.20 e 12.15 su Tv2000, e in versione radio su Radio InBlu alle 14 e su Radio Vaticana Italia alle 17. Un'occasione per conoscere la città dell'ospitalità, del vino e "balcone della Romagna".

"Borghi d’Italia" nasce con l'ambizione di raccontare luoghi e persone depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità. Il programma, condotto da Mario Placidini, offre un itinerario di 30 minuti nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese. In ogni puntata sono protagonisti il borgo, con il suo Comune e la sua Chiesa, le parole vive della gente e il dialetto, la natura, il folclore, i sapori, l’associazionismo, la solidarietà, il volontariato. Quel che definisce, insomma, l’autenticità dei piccoli borghi italiani.