Bertinoro, conclusa la campagna Estate Card: adesioni oltre il 40%

Si è conclusa la campagna di Estate Card finanziata interamente dal Comune di Bertinoro per gli studenti residenti under 26 che avevano attivato un abbonamento annuale Start, "Grande" e "Salta Su". "Grazie al contributo comunale, 140 ragazzi hanno attivato gratuitamente l’estensione dell’abbonamento con Estate Card per viaggiare in autobus fino al 31 agosto su tutta la rete della Romagna", afferma l'assessore alle Politiche educative, Sara Londrillo.

"Le adesioni sono state superiori alle aspettative, andando oltre il 40% degli aventi diritto - prosegue -. E' certamente positivo che molti ragazzi abbiano scelto il mezzo pubblico per muoversi durante l'estate, sia per ragioni ovviamente ecologiche sia per una maggiore autonomia dei giovani. La maggior parte degli abbonamenti è stata inoltre acquistata nei primi giorni di giugno e quindi è stata sfruttata al massimo delle potenzialità". Per chi fosse ancora interessato ad attivare l'estensione fino al 31 agosto, il costo è di 35 euro e consente di viaggiare su tutti i mezzi Start Romagna e in tutti i bacini serviti (reti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) durante il periodo di vacanza scolastica.