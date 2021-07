Bertinoro, risorse per utente ed affitti: contributi per le famiglie bisognose, aperto il bando

L'amministrazione comunale di Bertinoro ha aperto il bando per usfruire di contributi per pagamento delle utenze domestiche, per affitto e per alimenti. Dal 2006 il Comune destina proprie risorse di bilancio a contributi per il pagamento delle utenze e dal 2012 anche per l’affitto - ricorda l'assessore al Welfare, Gessica Allegni -. Quest’anno l’ammontare del fondo comunale è di 44mila euro. A questi si aggiungono oltre 46mila euro di risorse statali, nell’ambito dell’emergenza Covid, destinate alla spesa alimentare ma che potranno andare ad implementare le risorse per le altre voci. Per questo le abbiamo convogliate in un solo bando, oltre che per consentire ai cittadini di fare richiesta di questi contributi in un’unica domanda".

"La novità data dalla possibilità di utilizzare i contributi statali per i cosiddetti “buoni spesa” anche per altre necessità legate al sociale e al sostegno alle famiglie, consentirà di dare una copertura superiore rispetto agli anni passati perché potranno presentare domanda non solo i nuclei con dichiarazione Isee inferiore a 10.053,81 (150% minimo Inps) ma anche tutti i nuclei con Isee maggiore e che hanno subito una riduzione di reddito a causa della pandemia - aggiunge -. Abbiamo lavorato per renderlo possibile perchè mai come oggi è fondamentale ampliare la platea delle persone a cui garantire un sostegno concreto".



Le domande andranno presentate entro il 16 agosto, compilando il modulo già disponibile sul sito del Comune (comune.bertinoro.fc.it) da consegnare insieme a tutta la documentazione richiesta agli indirizzi servizisociali@comune.bertinoro.fc.it o protocollo@comune.bertinoro.fc.it, oppure lasciato nella cassetta delle lettere grigia posta sotto al portico del palazzo comunale (angolo torre dell'orologio). Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, mail servizisociali@comune.bertinoro.fc.it o numeri 0543.469232 - 0543.469217.