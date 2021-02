Bertinoro, vaccini over 80: attivato un servizio di trasporto per gli anziani bisognosi

Per tutte le associazioni è consentita la presenza di un accompagnatore in caso di persone con disabilità e non autosufficienti

Il Comune di Bertinoro, in collaborazione con le associazioni del territorio, mette a disposizione un servizio di trasporto rivolto alle persone anziane sole e alle persone fragili, per consentire il raggiungimento del Punto vaccinale di Forlì. Entra nel dettaglio l'assessore al Welfare, Gessica Allegni: "Abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con Auser Bertinoro, Croce Rossa Forlimpopoli – Bertinoro e Associazione di Protezione Civile Il Molino per consentire il trasporto delle persone anziane che possono richiedere la somministrazione del vaccino e che hanno difficoltà a recarsi autonomamente all’Hub preposto in zona Fiera di Forlì. Ringrazio a nome di tutta la giunta i tre soggetti e i rispettivi presidenti, che rappresentano un supporto fondamentale per l’amministrazione e i cittadini grazie alla loro grande vocazione alla solidarietà e che in tutti i mesi dell’emergenza sanitaria si sono dimostrati pronti ad attivarsi in favore di chi ne ha più bisogno".

Per richiedere il servizio è necessario prima di tutto prendere appuntamento per la somministrazione del vaccino recandosi al Cup o in farmacia, telefonando ai numeri previsti da Ausl Romagna o su internet attraverso il Fascicolo sanitario elettronico. Successivamente, si può far riferimento a una delle Associazioni che hanno dato la propria disponibilità al trasporto, prenotandolo per tempo. Questi i numeri a cui far riferimento: Auser Volontari di Bertinoro (lunedì e martedì dalle 9 alle 11 al numero 340448206; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 11 al numero 3393287812); Cri Forlimpopoli-Bertinoro (possibilità di trasporto persone con disabilità e non autosufficienti al numero 3341680177); e Associazione di Protezione Civile “Il Molino” (3408149125). Per tutte le associazioni è consentita la presenza di un accompagnatore in caso di persone con disabilità e non autosufficienti.