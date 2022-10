La 5°A Chimica del 1969 stanzia due borse di studio in memoria degli amici che non ci sono più

Giornata di festa, sabato prossimo, per l'Istituto Tecnico Industriale "G. Marconi". Nell'aula magna della scuola, alle 11,10, il dirigente scolastico Marco Ruscelli presiederà infatti la cerimonia di consegna di una borsa di studio, assegnata a due studenti neodiplomati particolarmente meritevoli. I prescelti, segnalati dai docenti dell'Area Chimica sulla base della media scolastica e del risultato di eccellenza ottenuta all'esame di maturità nel giugno scorso, sono Simone Manuzzi e Francesco Valentini.

Fin qui niente di particolare, si dirà, ma la peculiarità in questo caso è evidente: l'iniziativa è stata fortemente voluta dagli ex studenti della 5A Chimica diplomatisi all'Iti "Marconi" nell'anno scolastico 1968-69. Nel corso di una loro riunione conviviale, è nata la proposta di stanziare una cifra da destinare a ragazzi che maggiormente si sono distinti, "in memoria di quanti - come hanno loro stessi precisato - fra i nostri compagni e docenti ci hanno lasciato".

Questi i nomi di tutti i 27 alunni facenti parte, cinquantatre anni fa, della 5A Chimica: Mauro Baciocchi, Afro Bendandi, Mauro Betti, Ferdinando Cappai, Giancarlo Casadei, Franco Casadei Turroni, Domenico Casadio, Nadio Casali, Enzo Donati, Oberdan Ercolani, Luciano Fabbrini, Flavio Foiera, Lanfranco Lorenzoni ,Marcello Marini, Corrado Montanari, Widmer Morelli, Giuliano Nannini, Valter Paci, Fabio Paganelli, Franco Paganelli, Mario Pierotti, Lanfranco Protetti, Giorgio Semprini, Luciano Serasini, Lino Solaroli e Furio Tumidei.