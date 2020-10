Digestione difficile: ne parla ad Elisir su Rai Tre il dottor Carlo Fabbri

A “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì mattina alle 11 su Rai Tre, interverrà il dottor Carlo Fabbri, direttore dell'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena. In particolare spiegherà in trasmissione come intervenire quando la cattiva digestione diventa un problema ricorrente.

