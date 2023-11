Chi c'è dietro 'Casa Romagna'? Tutti i nomi degli imprenditori e cooperative della nuova gestione

Chi c'è dietro il nuovo progetto di 'Casa Romagna', la nuova denominazione dei locali di palazzo Talenti-Framonti che fino a due anni e mezzo fa ospitarono il blasonato nome di Eataly, fatto arrivare dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì come magnete turistico ed eno-gastronomico per piazza Saffi, purtroppo con scarso successo? Chi si aspettava un nome “all inclusive” resterà deluso.

Nelle scorse settimane si sono rincorse varie indiscrezioni, tra cui quella dell'impegno imprenditoriale di Renam Asirelli, che viene dalla fortunata esperienza della “Marì d'Otello” (la pizzeria travolta dall'alluvione che proprio in questi giorni ha riaperto in via Isonzo, grazie all'impegno diretto del padre Mauro Asirelli), ma si tratta solo di un piccolo pezzo di un mosaico di gestori molto più articolato.

Tra i nomi più noti spicca Flamigni, il noto produttore di panettoni, colombe pasquali e prodotti dolciari forlivese. E poi Fabio Cappelletti, imprenditore di 'Nel nome del pane' che ha negozi a Dovadola e Forlimpopoli, con una produzione di grani non industriali e di cui si segue tutta la filiera dal campo alla vendita.

Tra le cooperative spicca il forte impegno nel progetto di quelle che aderiscono a Confcooperative. Compongono poi la “Società Casa Romagna”, diverse cooperative di produttori dell'Appennino. C'è la cooperativa “Al poggio” di Portico di Romagna, la cooperativa agro-forestale Territorio Ambiente Montano (Cta) di Premilcuore (di cui è presidente Mauro Neri, presidente di Confcooperative Romagna), la cooperativa Romagna Toscana.

Completano “Casa Romagna” altri soggetti non impegnati nell'enogastronomia come Linker Romagna (che si occupa di amministrazione), Archimedia (comunicazione), Living Romagna (consorzio di marketing territoriale dell'area appenninica con nove soci fondatori, quasi tutte cooperative sociali aderenti a Confcooperative), Accademia Distretto della Musica (soggetto culturale di Rimini che si occupa di iniziative per bambini).

Presto entreranno nel gruppo di 'Casa Romagna' i soci della società “L'osteria” che si occuperà della ristorazione di palazzo Talenti Framonti: si tratta di Davide Casamenti (ristorante “Alla vecchia osteria” di Strada San Zeno), Filippo Drudi (gestore del pub 'Lato B' in centro storico a Forlì), Simone Fornasari (titolare della “Tenuta del gelso” di Bertinoro). Possibile ingresso anche degli imprenditori che hanno preso in affitto bar e pizzeria, come Renam Asirelli (dalla pizzeria 'Marì d'Otello') e Leonardo Costanzi (bar e locale serale 'Flora' sulla rotonda tra via Corridoni e via Decio Raggi).