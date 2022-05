Aprì un 'wine bar' in centro poco prima dello scoppio della pandemia: dopo 2 anni può festeggiare l'inaugurazione

Una serata di musica, tra un calice di vino o uno spritz, accompagnata da diverse pietanze da degustare. "E.Venti Caffè", il locale a pochi passi dal tribunale in via Cignani, celebra dopo due anni l'inaugurazione con un avvenimento che ha anche il sapore della ripartenza dopo due anni di restrizioni imposte dall'epidemia da covid-19. Dietro il bancone c'è Marica Albonetti, che ha scommesso sul centro di Forlì. Racconta la titolare dell'attività: "Dopo 25 anni di esperienza come titolare di un locale a Bagnacavallo ho dovuto cedere l'attività per motivi di salute. Ma dopo una breve pausa, nutrendo una forte passione per questo lavoro, ho deciso di rimettermi in gioco". E così ha deciso di avventurarsi in un nuovo progetto, scegliendo Forlì, "perchè la ritengo una città propositiva e piena di nuovi stimoli per l'apertura di un nuovo locale".

E così nel marzo del 2020, pochi giorni prima che il covid chiudesse l'Italia, è nato "E.Venti Caffè - Ristoro & Conversazione". A maggio quindi, con il primo allentamento delle restrizioni, il via ufficiale del progetto: "Nonostante tutte le prescrizioni,con nn poche difficoltàsono riuscita a creare uno spazio che potesse accogliere la clientela creando un clima familiare", racconta Albonetti. Dalle colazioni ai pranzi, fino ad arrivare agli aperitivi, "E.Venti Caffè" presenta anche un'ampia scelta di vini: "Li ho selezionati personalmente essendo un sommelier Ais da diversi anni. Anche la carta dei gin è ben curata con una selezione di 50 gin diversi", aggiunge Marica, mettendo in luce una caratteristica del locale: "Ci piace organizzare degustazioni a tema con abbinamento cibo-vino".

Con la fine della fase d'emergenza da covid-19 prevale la voglia di svago. E l'esercente conferma: "La situazione sembra essere in via di miglioramento per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, notando un modesto afflusso della clientela. Ma d'altra parte le difficoltà da qualche mese si riscontrano nell'aumento dei costi dell'energia, praticamente triplicati". Mettendo per un attimo da parte le note negative, venerdì per la prima volta a due anni dall'apertura si riesce a festeggiare la nuova avventura forlivese della barista: "Il ritrovo è alle 19, mentre fino alle 21 ci sarà un "Happy Spritz Hour 2 per 1. Ci saranno isole food con tante proposte diverse, anche ostriche,per chi vorrà prendere l'aperitivo. Dalle 21 suoneranno i "Rolls:Robbie", la tanto amata Coverband di Robbie William di Forlì-Cesena. Durante il concerto verranno proposti degli assaggi dal nostro Chef da stuzzicare, per poi concludere con la torta". Per prenotare è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 340 552 2501.