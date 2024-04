Nuovi supermercati vicino all'ospedale e al Ronco: altri ok urbanistici in arrivo in Consiglio comunale

Nuova infornata di aree edificabili da approvare in via definitiva nel prossimo consiglio comunale, uno degli ultimi prima delle elezioni. Dopo il Consiglio di lunedì scorso che ha dato l'ok a 4 diverse aree di nuovi insediamenti - due residenziali (in via Eritrea e via Golfarelli) e due produttive (in via Mattei), tra cui la grandissima area di 23 ettari 'Mattei 2' pensata per la logistica ed in particolare per quella delle grandi piattaforme del commercio online – è il turno questa volta di insediamenti commerciali, tra cui il contestato 'Polo H' di Vecchiazzano, che porterà a realizzare un nuovo supermercato alimentare vicino all'ospedale. Gli accordi operativi sono stati valutati nella seconda commissione consigliare, giovedì pomeriggio.

Polo H

Il "Polo H" è una nuova urbanizzazione di 43mila mq totali di servizi e commercio a Vecchiazzano, adiacente alla casa di riposo "Al parco" tra via del Partigiano e via Bruschi, dove vengono pianificati in tre lotti un nuovo supermercato, una casa di riposo e un ristorante. Il progetto prevede la realizzazione delle strutture su una superficie fondiaria di circa 15.600 mq e circa 8.400 metri quadri di costruzioni, tra cui un supermercato di dimensioni standard di 1.500 mq di superficie di vendita e 1.900 di edificio, il resto suddiviso tra una struttura socio-assistenziale da 5.600 mq (simile alla casa di riposo proprio adiacente) e un edificio destinato a ristorante, da 578 mq. Le aree pubbliche (parcheggi, piste ciclabili e verde) ammontano invece a 27mila mq. L'intervento è diviso in due fasi, la prima quella del supermercato e la seconda della residenza socio-assistenziale e del ristorante, che arriverà solo se sostenibile con l'aumento di traffico.

Il Polo H nasce da lontano, dal 2008 quando i comparti previsti erano 4 ed era previsto un superstore da 2.500 mq. Dei 4 ne è appunto sopravvissuto solo uno, e il supermercato è rientrato in dimensioni standard di 1.500 mq. A chiedere a più riprese delle revisioni è stata la Provinciia. Il timore è in particolare per la viabilità, come è stato spiegato dai funzionari del Comune in commissione. Se è vero, infatti, che l'area sarà presto servita dalla nuova tangenziale, ad ora l'asse di viale dell'Appennino e via del Partigiano per accedere a Vecchiazzano è spesso intasato, con tempi lunghi di percorrenza nelle due rotonde del ponte di via del Partigiano e difficoltà di passaggio anche per le ambulanze del vicino ospedale.

Tra le prescrizioni imposte dal Comune, infatti, vengono indicati diversi accorgimenti, tra cui l'allargamento di viale dell'Appennino in ingresso alla rotonda con via del Partigiano, con una corsia dedicata alla svolta a destra, bypassando così la rotonda. Ma non solo: verrebbe modificata anche la viabilità delle rotonde tra via del Partigiano e via Forlanini e via del Partigiano e via Bruschi, mentre l'accesso al supermercato è stato tolto da via del Partigiano e spostato su via Bruschi. Confermata anche la scelta di usare il vecchio ponte di via Ponte Rabbi, attualmente ciclo-pedonale, per il passaggio delle sole ambulanze in caso di emergenza, mediante sistemi come i fittoni retraibili telecomandati. Nelle opere pubbliche ci sono anche cartelli elettronici per indicare i parcheggi dell'ospedale e colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli.

Il dibattito

A indicare le sue perplessità è Giorgio Calderoni (Forlì e Co): “Questo comparto si chiama 'Polo H' per indicare una forte connessione di completamento dei servizi dell'ospedale, ma in verità siamo dinnanzi ad una capriola logica, con un polo commerciale realizzato come primo lotto, mentre solo il secondo sarebbe veramente funzionale all'ospedale come dovrebbe essere, ma viene subordinato alla sostenibilità del primo”. Diverse poi le domande tecniche, che hanno portato il vicesindaco Daniele Mezzacapo a censurarlo: “Questa è una commissione consigliare tecnica, mentre mi è sembrato di partecipare ad un processo”. A difendere Calderoni, dai banchi della maggioranza, è intervenuto Lauro Biondi (Forza Italia): “A differenza del vicesindaco non rilevo alcun accento inquisitorio, ognuno chiede quel che deve chiedere e lo fa nella sede appropriata”.

Albert Bentivogli indica invece l'intervento come migliorativo: “Da quello che era l'accordo iniziale si è andato verso la scelta di ridimensionare il commerciale da 2.500 mq di superficie di vendita a 1.500 mq. E' stata una miglioria. Inoltre si rende operativa una superficie che è un quarto della superficie inizialmente pensata per il 'Polo H', che era ben superiore”. Maria Teresa Rinieri (Forlì Cambia) ha invece ricordato che l'avvio dell'iter che ora giunge a completamento, nel 2021, “vide in Consiglio comunale l'assenso tutti, sia maggioranza che opposizione”. Ed infine: “Per quanto riguarda il percorso dell'ambulanza, bene che siano stati presi accordi direttamente con l'Ausl. E' da anni che l'Ausl auspicava un percorso alternativo e dedicato alle ambulanze”.

Area commerciale in viale Roma

Discussa in commissione anche un'altra area commerciale al Ronco, che dovrà essere deliberata dal prossimo Consiglio: si tratta di fatto dell’ampliamento dell’area commerciale “storica” di via Monteverdi / via Vivaldi (quella conosciuta come la zona dell'ex Marco Polo), che si allarga ad est. Il progetto prevede di allungare via Monteverdi nel parcheggio alle spalle del negozio di arredo ‘Farolfi’, con la realizzazione poi di una nuova strada parallela a via Vivaldi. Qui troveranno spazio, secondo il progetto, tre nuove costruzioni: una destinata al commercio alimentare, una al commercio non alimentare e un’altra prevista anche qui come ristorazione. In mezzo un parcheggio. L’area ammonta a 34mila mq totali, con 20.500 di superficie fondiaria destinata agli immobili. L'intervento vedrà, come opera migliorativa per il traffico, la realizzazione di una rotonda su viale Roma all'intersezione con via degli Augustini.