Disagi in Corso della Repubblica, molti negozi chiusi durante il cantiere: "Fatturati in calo, ma necessario riqualificare"

Stanno proseguendo secondo i tempi stabiliti, i lavori di riqualificazione in Corso della Repubblica, partiti nel luglio del 2023 con qualche mese di ritardo a causa dell’alluvione. Ad oggi il restyling del viale è stato fatto nel primo lotto e in questi giorni stanno avanzando verso la chiesa di Santa Lucia per poi arrivare in Piazzale della Vittoria negli ultimi mesi dell’anno.

Come era prevedibile, non sono mancati i disagi nella viabilità, ma molte problematiche le hanno vissute, e le stanno ancora vivendo, i negozianti, costretti ad adeguarsi alle tempistiche dei lavori e ad organizzare la loro attività in base a quando martelli pneumatici e bobcat vengano ‘a fare visita’ davanti alle loro vetrine.

"A novembre abbiamo avuto un calo degli incassi del 20%"

“I lavoro hanno portato disagi alla nostra attività – spiega Enrico, titolare del Red Velvet Cafè – ma per fortuna ora sono finiti da qualche mese. A novembre abbiamo avuto diverse problematiche e un calo stimato del 15/20% degli incassi, paragonando quel periodo legato alle feste natalizie con il 2023. Sfortuna vuole, poi, che sempre in quella ventina di giorni abbiamo avuto anche due furti, con i ladri che hanno rubato l’incasso dalla cassa probabilmente sfruttando il cantiere costruito proprio davanti al nostro negozio per non farsi vedere".

E prosegue: "Credo però che non abbiamo avuto grandi problematiche come ad altre attività, perché avendo due ingressi nel bar, il cliente ha sempre avuto disponibile quello non coinvolto nei lavori, che poteva essere quello principale o quello dal lato della Coop. Inoltre abbiamo sfruttato il fatto di dover togliere il dehors per rimodernizzarlo installando il riscaldamento e ancora adesso non è stato rimontato. Diciamo che ci siamo adattati alla situazione, cercando di trarre il meglio da questi lavori che comunque riqualificheranno il corso e sarà un vantaggio per tutti”.

"La prossima settimana dovrò chiudere tre giorni a causa dei lavori"

Chi invece dovrà chiudere qualche giorno è Francia Moda, che proprio in questo periodo ha i lavori davanti all’ingresso. “La prossima settimana dovremo chiudere per tre giorni perché ricostruiranno il marciapiede davanti al negozio – racconta il titolare Roberto Francia – ma questo è il problema minore anche se fino alla fine del mese dovremo convivere con questa situazione. Del resto i negozi sotto la loggia non hanno avuto disagi, mentre quelli che sono nel nostro lato si sono dovuti organizzare fissando anche delle chiusure. Purtroppo questo corso è da mesi che è al centro di problematiche legati ai lavori: prima c’era Hera che ha chiuso il traffico per un mese e da luglio è iniziata la riqualificazione".

"Sono quarant’anni che lavoro in questo corso e sono convinto che i lavori siano utili per la pavimentazione e per i marciapiedi, anche se ritengo uno spreco quelli riguardanti i posti auto perché si sarebbero potuto rimandare, ma forse visto che è da vent’anni che se ne parla, si sarebbero potuti posticipare ancora. Ovviamente il PNRR ha dato i fondi necessari e il Comune giustamente li ha utilizzati, ma purtroppo tra il Covid, l’alluvione, le solite problematiche riguardanti il centro storico e i disagi legati alla viabilità dovuta ai lavori, noi commercianti di Corso della Repubblica stiamo vivendo un periodo non semplice. Mi auguro che terminati i lavori si possono creare sempre più eventi che portino turisti e persone nel centro di Forlì, ma di questo ormai è se ne parla tanto da tempo”.

"Sembrava fossimo chiusi in un bunker"

Anche i negozi sotto la loggia però hanno avuto alcuni problemi e un calo di vendite. “Non siamo stati chiusi formalmente, ma è come se lo fossimo stati – sottolinea Barbara, commessa di Bijou Brigitte – perché quando ci sono stati i lavori in via Flavio Biondo eravamo come dentro ad un bunker e ovviamente davanti a noi passavano meno persone, facendo si conseguenza calare le vendite. Credo comunque che il vero problema sia legato alle scarse iniziative del centro storico, perché i lavori porteranno disagi ma dopo qualche settimana finiscono, mentre quella questione è da anni che deve essere risolta e l’avvento dei centri commerciali, l’ha ancora più ingigantita”.

"Abbiamo avuto disagi, ma ora è tutto ritornato alla normalità"

Non è stato un periodo semplice neanche per Altero, che oltre ai disagi dei lavori, è stato vittima anche di una rapina qualche settimana fa. Il titolare Giacomo Agnoletti però pensa positivo e guarda al futuro con ottimismo. “La riqualificazione è un buon progetto e credo che possa davvero rilanciare Corso della Repubblica – spiega -. Adesso siamo ritornati alla normalità, ma in agosto siamo stati chiusi per una ventina di giorni invece dei soliti cinque intorno a Ferragosto, proprio perché c’era meno passaggio di persone e quindi era difficile raggiungerci per i clienti e per i fornitori, considerando anche i lavori legati al teleriscaldamento dell’università. Un calo negli incassi c’è stato, ma da novembre abbiamo nuovamente messo la pedana all’esterno e tutto è ritornato alla normalità”.