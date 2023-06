Apprezzare la musica all'aperto degustando colazioni e aperitivi: nasce in centro "CorteMasini"

Taglio del nastro giovedì per “CorteMasini”, la corte musicale dedicata alla diffusione, promozione culturale e celebrazione dell'espressione musicale live nella nostra città. Con ingresso dal suggestivo Vicolo Gaddi, la CorteMasini è un luogo creato per apprezzare la musica all’aperto in un clima di convivialità gustando, all’ombra di due meravigliosi tigli, aperitivi, colazioni e brunch sempre accompagnati da musica dal vivo e non. Un luogo perfetto anche per incontri di lavoro ed eventi aziendali. Questo progetto unico a Forlì è il risultato di una sempre più proficua collaborazione tra la Fondazione Angelo Masini e Amministrazione comunale. Per informazioni: 340 6845463 Roberto Martini