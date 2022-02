Cure oncologiche, l'importanza di corretta alimentazione e attività fisica: al Prime Center un corso di formazione

Una corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica influiscono sullo stato di benessere dell'individuo contribuendo, al contempo, a contrastare i meccanismi di sviluppo e crescita che alimentano le patologie oncologiche. Per questo, in particolare per tutti i professionisti impegnati nei percorsi di cura, la conoscenza approfondita delle principali evidenze scientifiche utili per accompagnare con efficacia i trattamenti contro i tumori, si rivela sempre più fondamentale. Un’esigenza che trova risposta qualificata nel Corso di alta formazione in “Alimentazione e attività fisica: trattamenti integrati nella prevenzione e cura della patologia oncologica”.

Organizzato da Almatu in collaborazione con Istituto Oncologico Romagnolo - Ior, Prima Center e Irst “Dino Amadori” IRCCS.Il Centro di Prevenzione, Riabilitazione, Integrazione in Medicina di San Cristoforo a Cesena sarà, infatti, sede del corso aperto a professionisti in ambito sanitario (medici, biologi, biotecnologi, laureati in Nutrizione umana, farmacisti, psicologi e altre lauree con esperienza professionale nella gestione del paziente oncologico) e studenti iscritti ai corsi di laurea con adeguato curriculum.

Obiettivo del corso che inizierà l’1 aprile (50 i crediti formativi per gli iscritti) è di fornire informazioni utili ad una collaborazione consapevole tra le varie figure professionali coinvolte nel percorso di cura, proponendo gli strumenti necessari ad accompagnare il paziente al cambiamento che lo attende adottando un corretto stile di vita. Partendo dalle basi della patologia oncologica, il corso permetterà di approfondire i principi della corretta e consapevole alimentazione e dell’attività fisica sia come prevenzione, sia come parte integrante delle terapie chirurgiche, radioterapiche e farmacologiche lungo tutto il percorso di cura. I relatori, tutti docenti tra i più qualificati nel settore di competenza, provengono da Università di Bologna, Irst IRCCS e Ausl Romagna.

Iscrizioni entro il 21 marzo con opportunità di svolgere esperienza sul campo. Per ogni altra informazione: 344.0397675 o segreteria@almatu.it