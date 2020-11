Dovadola, l'associazione di tartufai dona porta mascherine alle scuole

Grazie a Tartufando, associazione di tartufai nata nel 2016 con sede in paese e che conta su 30 soci, sono stati donati alle scuole primaria "B. Bianchi Porro" e alla secondaria "Glauco Fiorini" 80 porta mascherine realizzati dalla ditta Dimensione Stampi di Trivella di Predappio. Il materiale, consegnato al plesso scolastico giovedì mattina, verra' distribuito ad alunni, insegnanti e personale scolastico nella prossima settimana. "In questo momento di emergenza permettera' di far fronte alla necessità di riporre la propria mascherina ed averne sempre una di ricambio a disposizione", viene spiegato.