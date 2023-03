Il Duathlon Sprint Città di Forlì rivoluziona la viabilità: le strade che chiuderanno al traffico domenica mattina

Domenica si disputerà la terza edizione del Duathlon Sprint Città di Forlì, che vedrà l'apertura dell'Expo Village allestito in Piazza Saffi a partire dalle 7. Dalle 9 alle 11 si svolgeranno le fasi di gara riservate ai giovanissimi, la "Duathlon Kids", che interesseranno il perimetro del centro storico adiacente a Piazza Saffi. Alle ore 12.15 è prevista la partenza ufficiale della “ Duathlon Sprint – Città di Forlì “ riservata alla categoria Master. La gara si articola in tre frazioni di gara di cui due podistiche ed una ciclistica.

Si comincia con la frazione "Run", con i concorrenti partiranno alle 12.15 da Piazza Saffi per poi affrontare un circuito per quattro volte un circuito di 1,250 metri che interesserà Corso della Repubblica, via Oberdan via Giorgio Regnoli, Largo De Calboli e quindi Piazza Saffi. Ultimata la prima frazione gli atleti partiranno per un percorso ciclistico di 20 chilometri che si svilupperà su un circuito di 10 chilometri da ripetersi due volte. Il tracciato toccherà Piazzetta Don Pippo, via Bonatti, via Gaudenzi, via Dei Filarmonici, Corso Mazzini, Porta San Pietro, Viale Vittorio Veneto, rotonda Santa Chiara, via Monte San Michele, via Cadore, via Trentola, via La Carlina, via Del Canale, per poi tornare verso il centro storico transitando da via Cadore, via Monte Pasubio, via Gorizia, via Monte San Michele, rotonda Santa Chiara, viale Vittorio Veneto, Porta San Pietro, Corso Mazzini e Piazza Saffi

Al termine della secondo prova, la gara prevede l’ultima parte di corsa sul circuito della prima frazione da ripetersi per due volte con arrivo in Piazza Saffi. I percorsi di gara verranno chiusi al traffico in congruo anticipo per consentire le fasi preparatorie della competizione. Per quanto concerne la viabilità, Corso Della Repubblica, Corso Mazzini e via Giorgio Regnoli verranno chiusi al traffico a partire dalle 8.30 fino alle 14.30 circa: mentre la corsia centrale di viaie Vittorio Veneto sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 14.30.

Le vie Monte San Michele, Cadore, Trentola, La Carlina, Del Canale, Monte Pasubio e Gorizia (quest'ultima da via Monte Pasubio alla rotonda di via Monte San Michele) verranno chiuse al traffico dalle 11.30 alle 14.30. Al fine comunque di consentire ed agevolare l’accesso e l’uscita dei residenti della zona compresa tra Corso della Repubblica e v. Gia Regnoli sono stati individuati 4 "attraversamenti controllati" all'altezza di Piazzale Indipendenza e via Oberdan (per l’accesso residenti da via Oberdan), via Cairoli, Giorgio Regnoli e Ugo Bassi (per l’uscita dei residenti in ingresso da via Oberdan) e via Giorgio Regnoli, Piazza Venti Settembre e via Fratti (ingresso e uscita dei residenti zona adiacente Palazzo di Giustizia).