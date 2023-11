L'alta pasticceria di Massari, evento da 44mila euro. L'attacco: "Non coinvolti gli operatori del Mercato delle Erbe"

Lo show cooking di Iginio Massari e di Gino Fabbri che si è tenuto al Mercato delle Erbe sabato pomeriggio, che ha visto tra l'altro un grande successo di pubblico, è costato al Comune di Forlì 45.224 euro, di cui 10mila euro come cachet al maestro dell'alta pasticceria italiana; 12mila in altri costi alimentari, tra cui mille maritozzi distribuiti al pubblico; e 15mila euro di allestimenti, service, sicurezza, Siae, ambulanza e costi fissi di organizzazione.

Il dato emerge da un'interrogazione con question time nel Consiglio comunale di lunedì pomeriggio, da parte dei consiglieri comunali del Pd. Lamenta la consigliera Elisa Massa (Pd): “L’iniziativa con la partecipazione di Iginio Massari, indiscusso professionista dell’alta pasticceria che assieme al collega bolognese Gino Fabbri, non ha visto il coinvolgimento degli ambulanti del Mercato coperto a cui è stata data comunicazione solo ad evento già organizzato coincidente con l’orario di chiusura dei loro esercizi”. Il rilievo è “non sulla qualità indiscussa degli ospiti, ma su un'iniziativa estemporanea, realizzata in orario di chiusura, calata dall'alto, preconfezionata e lautamente retribuita”.

Nel rendicontare i costi maggiori per circa 37mila euro, l'assessora al Centro storico Andrea Cintorino ha però confutato questo dato spiegando che “è stata data comunicazione via e-mail ed è stato fatto un giro tra gli operatori per informarli”. L'iniziativa, spiega Massa, era stata pensata per piazza Saffi, ma alla fine “voluta dentro il mercato, per valorizzarlo dopo la ristrutturazione”. Inoltre per Cintorino Massari “era alle 12 con i mercanti, anche per i selfie con il pubblico, dando forte visibilità sia agli operatori che al mercato”. Infine “il pomeriggio è stato scelto per gli orari decisi dal maestro Massari e per coinvolgere al massimo i bambini”. Massa puntualizza che - determina del Comune alla mano - i costi totali ammontano a più di 44mila euro, sommando tutte le voci di costo e l'Iva.