Fissato il funerale di 'Mauri', il Comune accoglie la richiesta di intitolargli una quercia"

E' previsto per sabato alle 10 il funerale di Maurizio Lentis, l'infermiere dell'Avis morto a 46 anni lo scorso 7 gennaio in via Cornelio Gallo a seguito di un improvviso malore. Il rito funebre si terrà nella chiesa di Santa Maria in Schiavonia, che si trova proprio nella strada in cui Lentis è deceduto. Intanto la giunta di Forlì ha accolto la richiesta di un nutrito gruppo di parenti e amici, più di 300 persone, di dedicare una quercia del Parco Urbano a “Happy”, come Maurizio Lentis veniva chiamato. Il Comune, accogliendo la richiesta, aggiunge che “sarebbe utile accompagnare tale riconoscimento con una colletta a favore di una iniziativa di solidarietà a favore di Avis o per opere di carità, a nome del signor Maurizio Lentis”.