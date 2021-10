Forlimpopoli, dalle carte di credito etiche un aiuto al progetto dedicato ai ragazzi con autismo

"Dove si fermano le parole...arrivano immagini, teatro e note". E' il progetto della Cooperativa Sociale Insieme per Crescere di Forlimpopoli che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche di UniCredit, disponibili per privati e imprese, che senza costi aggiuntivi per il cliente permettono ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro particolare meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica.

Il contributo della banca ha permesso alla Cooperativa, impegnata nell’assistenza a ragazzi con autismo, di allestire con un laboratorio di Musica, un laboratorio Teatro e un Cineforum lo spazio della struttura appena ristrutturato, al fine di creare momenti di attività di gruppo, alternati a momenti individuali per potenziare le capacità di ciascun ospite. Questi laboratori, infatti, frequentati al momento (sia a livello individuale che in piccoli gruppi) da tutti i 25 ragazzi ospiti della Cooperativa, con grande interesse e partecipazione da parte loro e altrettanto impegno da parte degli 0peratori, hanno dimostrato di avere una forte valenza sul piano riabilitativo e sociale. S

Con il progetto Carta E, dal 2005 ad oggi, sono stati destinati oltre 26 milioni di euro del Fondo Carta Etica in iniziative selezionate dalle strutture di UniCredit, per sostenere progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio. Il Fondo Carta Etica ha permesso ad UniCredit di supportare, dal 2005, più di 1000 iniziative locali in tutta Italia.