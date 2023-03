Come nascono le uova di Pasqua? Una lezione speciale alla fabbrica del cioccolato per gli studenti del Morgagni

Gli studenti del Liceo Morgagni di Forlì alla scoperta dell'origine del cacao e la sua lavorazione. La lezione speciale si è svolta lunedì mattina all'azienda "Gardini" di Vecchiazzano. Qui i ragazzi, accompagnati dai loro docenti, hanno potuto conoscere direttamente le fasi di realizzazione dei prodotti che hanno reso l'azienda forlivese un'eccellenza nazionale ed europea da oltre 30 anni, valorizzando anche, con abbinamenti innovativi, le caratteristiche dei prodotti locali della Romagna.

"Il signor Fabio e il signor Emanuele, i proprietari della fabbrica, sono stati gentilissimi sia con noi insegnanti, sia con i ragazzi - dichiara Licia Lambelli, docente accompagnatrice -- Si percepiva, infatti dalle loro parole, l'entusiasmo e la passione che mettono nel loro lavoro. Forse è per questo che il loro cioccolato è uno dei migliori d' Europa. In particolare siamo rimasti incantati dal cioccolato color ciclamino con cui producono uno speciale uovo di Pasqua”.

Inoltre i macchinari presenti nel laboratorio hanno alimentato le curiosità degli studenti, che non si sono risparmiati in domande. Infatti, grazie a questi, si può in breve tempo produrre il cioccolato in varie forme, dalla classica tavoletta, alla pralina, all'uovo di Pasqua di tutte le dimensioni e gusti. Quando la scuola incontra il territorio si concretizzano molti aspetti didattici importanti, legati alle competenze dei ragazzi, ma anche all’esperienza diretta e alla conoscenza di molte realtà interessanti.

Le principali notizie dell'8 marzo

Tentata rapina ed una spaccata, una notte di terrore

La sciagura aerea, il tributo al maggiore Marco Meneghello

Donne nel mirino, impennata di violenze per l'onda lunga del covid

Il supermercato riapre con una nuova insegna