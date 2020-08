"Happy Shopping": Modigliana lancia una lotteria per sostenere i negozi locali

Dal 1 al 30 settembre il Comune di Modigliana, in collaborazione con Pro Loco e Associazione Commercianti organizza "Happy Shopping", una lotteria nata per promuovere il consumo ed la vendita al dettaglio nelle attività locali, al fine di sostenere la ripresa e il mantenimento del settore commerciale del nostro Comune. Iniziativa analoga viene solitamente attivata dagli stessi commercianti, con il sostegno di Comune e Pro Loco, sotto le feste natalizie: in quella occasione i commercianti stessi si fanno carico della quasi totalità dei costi di gestione ed organizzazione della lotteria.

Comune di Modigliana e Pro Loco, hanno deciso di dedicare il mese di settembre alla ripartenza e al sostegno delle attività economiche che, nella maggior parte dei casi, hanno subito la chiusura imposta dal lockdown a seguito della pandemia Covid-19. L'amministrazione ha sostenuto le spese organizzative della lotteria, permettendo alle attività commerciali di aderire senza costi aggiuntivi. Ad ogni attività aderente, è stata consegnata una locandina da esporre al di fuori della propria attività. La lotteria prevede che ogni 20 euro di spesa, il gestore dell'attività consegni un biglietto lotteria al cliente, che dovrà conservare insieme allo scontrino fino all'estrazione.

L'estrazione avverrà alle ore 12 di sabato 3 ottobre e prevederà il sorteggio di 10 biglietti vincenti, ripartiti in altrettanti premi dal valore complessivo di 600 euro, offerti dalla Pro Loco di Modigliana. I premi corrisponderanno a buoni spesa dal valore di 100 euro per il primo premio, 80 euro per il secondo e 70 per il terzo; dal 4 al 10 biglietto vincente, saranno riconosciuti buoni con importi pari a 50 euro. I buoni potranno essere spesi all'interno delle attività commerciali vincenti entro il 31 dicembre.