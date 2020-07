I ristoratori di Castrocaro Terme e Terra del Sole celebrano Pellegrino Artusi

Per festeggiare il bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha risposto all’invito del Comune di Forlimpopoli per onorare il padre della cucina casalinga italiana. Per la prima volta anche il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole vuole rendere omaggio al grande scrittore e gastronomo proponendo alcune delle sue famose ricette originali nei più rinomati ristoranti della zona. Per sei serate, dal 4 al 9 agosto, i ristoranti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa proporranno nei loro menù alcune ricette selezionate dell’Artusi.

Pellegrino Artusi fu uno scrittore, gastronomo e critico d’arte ma a renderlo conosciuto in tutto il mondo è stato il famoso saggio gastronomico “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, manuale datato 1891, noto anche come “L’Artusi”. Il libro è una raccolta di ricette da tutta Italia che valorizza ed esalta la tradizione culinaria nazionale. I piatti saranno preparati con passione dai migliori ristoratori di Castrocaro Terme e Terra del Sole e per garantire il rispetto delle norme di sicurezza la prenotazione è obbligatoria chiamando direttamente il ristorante scelto.

Sarà possibile conoscere Pellegrino Artusi attraverso le sue ricette e per approfondire la conoscenza del padre della cucina casalinga il 4 agosto si terrà un evento dedicato alla storia dell’Artusi. Chi avrà prenotato avrà la possibilità di partecipare alle ore 19 presso il triportico di Palazzo Pretorio di Terra del Sole all’incontro “Ricordi di un cuore di rondine”. Sarà un viaggio nella Romagna di una volta, partendo dall’autobiografia di Pellegrino Artusi, gli ospiti saranno condotti alla scoperta di antichi significati tra vita e morte, riti, lune e tradizioni, a cura di Chiara Macherozzi. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per questo ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria entro il 2 agosto ai numeri 0543 769631 / 350 5193970.

Al termine sarà allestita una degustazione di vini dell’Azienda Agricola Fiorentini, vini e olio della Tenuta Pennita. Per concludere le giornate dedicate all’Artusi il 9 agosto alle ore 21,30 presso la chiesa di Santa Reparata – Terra del Sole, si terrà il concerto di “La Risonanza Barocca” che fa parte del più ampio progetto “Entroterre. Cultura e territori in festival”. Il trio barocco composto da Fabio Bonizzoni – clavicembalo, Enrico Gatti – violino barocco ed Evangelina Mascari – liuto, eseguirà alcuni brani considerati tra le eccellenze della musica barocca, il concerto si aprirà alcuni brani di un compositore forlimpopolese, Don Marco Uccellini. Per la realizzazione e lo svolgimento degli eventi dedicati al bicentenario di Pellegrino Artusi si ringraziano il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, il comune di Forlimpopoli, APT Servizi con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Media partner per il concerto di “La Risonanza Barocca” Rai Radio3.



Prenotazione obbligatoria - Programma e Ristoranti

Pizzeria Ristorante del Viale

Viale Marconi 143, Castrocaro Terme e Terra del Sole

0543 767030

Tortelli cacio e pepe, ricetta n° 55

Ristorante Essentia

Piazzetta San Nicolò 2, Castrocaro Terme e Terra del Sole

05430768260

Arrosto d’agnello all’Aretina, ricetta n° 529

Fagioli all’Uccelletto, ricetta n° 384

Ristorante Gabriele

Via Bernardina 1, Castrocaro Terme e Terra del Sole

340 9723906

Crostini con fegatini, ricetta n° 110

Gnocchetti di patate con cacio e pomodoro, ricetta n° 89

Cappelletti all’uso di Romagna, ricetta n° 7

Pollo alla contadina, ricetta n° 263

Scaloppine alla Bolognese, ricetta n° 353

Tortino di patate, ricetta n° 447

Insalata Russa, ricetta n° 454

Latte alla Portoghese, ricetta n° 693

Zuppa Inglese, ricetta n° 675

Pasticceria Gran Caffè 900

Via Guglielmo Marconi 9, Castrocaro Terme e Terra del Sole

0543 769685

Dolce di chiare d’uvo, ricetta n° 633

Amaretti II, ricetta n° 627

Biscotti croccanti I, ricetta n° 568

Roschetti, ricetta n° 594

Agriturismo il Casale (8-9 agosto)

Via Bagnolo 135, Castrocaro Terme e Terra del Sole

335 5888333

Fritto di ricotta, ricetta n° 163

Gnocchi di patate, ricetta n° 89

Tornino di zucchini, ricetta n° 445

Tortino di pomodori, ricetta n° 248

Torta di ricotta, ricetta n° 639

Latte alla Portoghese, ricetta n° 693

Caffè con moka pallottole di mandorle, ricetta n° 687

Ristorante Il Farro

Via Borsano 10, Castrocaro Terme e Terra Del Sole

393 9765697

Tagliatelle col prosciutto, ricetta n° 069

Ravioli all’uso di Romagna, ricetta n° 98

Ristorante Il Laghetto

Via Sadurano 3, Castrocaro Terme e Terra Del Sole

0543 767230

Pappardelle col sugo di coniglio, ricetta n° 94

Pollo alla diavola, ricetta n° 541

Melanzane alla Parmigiana, ricetta n° 339

Zuppa Inglese, ricetta n° 675

Ristorante La Cantinaza

Via Garibaldi 45, Castrocaro Terme e Terra Del Sole

0543 767130

Crostini di fegatini di pollo, ricetta n° 111

Tortelli o cappelloni burro e cacio, ricetta n° 55

Maiale arrostito nel latte, ricetta n° 551

Torta di ricotta, ricetta n° 639

Osteria la Postiera

via S. Antonio 8, Castrocaro Terme e Terra Del Sole

0543 094624

Latte alla portoghese, ricetta n° 693

Ristorante Quinta Generazione

Via Nazionale 167A, Pieve Salutare

347 7146381

Pappardelle col sugo di coniglio, ricetta n° 94

Crostini con fegatini pollo e salvia, ricetta n° 111

Coniglio arrosto, ricetta n° 533

Zuppa Inglese, ricetta n° 675

Programma concerti

Don Marco Uccellini

(Forlimpopoli ca.1603 - Forlimpopoli 1680)

Sonata I a violino solo detta “La Vittoria trionfante”

(Sonate, Correnti et Arie da farsi con diversi Stromenti, op. IV, Venezia 1645)

Sonata XI a violino solo

(Sonate over Canzoni da farsi à Violino solo, & Basso Continuo op. V, Venezia 1649)

Girolamo Frescobaldi

(Ferrara 1583 – Roma 1643)

Toccata IX dal Secondo Libro di Toccate

Bernardo Storace

(? 1637 circa – dopo 1664)

Romanesca

Don Antonio Vivaldi

(Venezia 1678 - Vienna 1741)

Sonata III in re minore:

Preludio: Andante – Corrente: Allegro – Adagio – Giga: Allegro

(Sonate a Violino, e Basso per il Cembalo op. II, Venezia 1709)

Sylvius Leopold Weiss

(Grottkau 1686 – Dresda 1750)

Fantasia – Aria – Bourrè – Sarabanda - Ciaccona

Nicola Matteis

(Napoli ca.1650 - Londra ca.1714)

Passaggio rotto - Positione di voce - Andamento veloce

Musica Grave - Presto

Corrente da orecchie - Corrente da piedi

(Other Ayrs for the Violin, The Second Part, Londra 1676)

Aria - Diverse bizzarrie sopra la Vecchia Sarabanda ò pur Ciaccona

(Ayrs for the Violin, The First Part, Londra 1676)

Enrico Gatti, violino

Evangelina Mascardi, chitarra & liuto barocco

Fabio Bonizzoni, clavicembalo