Il presidente della Provincia Lattuca nei territori: incontro con i sindaci di Rocca e Castrocaro

Proseguono gli incontri nel territorio del presidente della Provincia Enzo Lattuca, che lunedì ha visitato i Comuni di Rocca San Casciano e Castrocaro Terme – Terra del Sole. “L’incontro con i sindaci Pier Luigi Lotti Lotti e Francesco Billi - spiega Lattuca - è stata anche l’occasione di raccogliere una riflessione da parte degli amministratori sulla difficoltà di gestire in autonomia per i piccoli comuni i processi amministrativi e i servizi ai cittadini: è necessario rilanciare un confronto fra Comuni, Unioni, Aree Interne, Provincia e Regione sulle strategie del territorio".

Quello con Lotti, afferma Lattuca, è stato "un incontro positivo, all’insegna della buona relazione tra istituzioni. Tema centrale dell’incontro l’attenzione sulla Vallata del Montone costituita di piccoli Comuni che cercano di contrastare lo spopolamento e mantenere servizi di comunità. Una grande opportunità è il riconoscimento dell’Area Interna dell’Appennino Forlivese e Cesenate di cui Rocca San Casciano insieme alla vicina Portico e San Benedetto fa parte e che porterà ingenti risorse economiche per impostare politiche di sviluppo nei prossimi anni. La Provincia ha già incontrato i nove Sindaci coinvolti con un ruolo di coordinamento per impostare la strategia e con un ruolo di ente attuatore con il primo finanziamento in arrivo sulle strade di 1 milione e 400 mila euro.”

L’incontro è proseguito con la visita al Comune di Castrocaro e Terra del Sole. Il sindaco Francesco Billi ha sottolineato come priorità la messa in sicurezza della Provinciale 54 che collega Castrocaro alla frazione di Pieve Salutare, strada di grande percorrenza da parte delle numerose aziende agricole ubicate nel comune. "A differenza del passato le risorse ora ci sono - sottolinea Lattuca -. Quest’anno spendiamo sulle strade di competenza provinciale 5 milioni e 600 mila euro, nel 2023 altrettanti: entro fine mandato dovremmo aver colmato l’abbandono degli scorsi anni, dovuto alle mancate risorse economiche. Per realizzare questo “piano diffuso delle opere pubbliche” stiamo anche investendo sul personale: dopo anni di mancate assunzioni abbiamo impostato un programma importante di assunzioni che ci permetteranno di realizzare gli investimenti che abbiamo condiviso con i Comuni.”

Nella foto Lattuca con il sindaco di Castrocaro e Terra del Sole Billi