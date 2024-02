Il professor Paolo Tortora entra nel Consiglio tecnico–scientifico dell'Agenzia spaziale italiana

l direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca industriale dell’Università di Bologna, il professor Paolo Tortora, farà parte del Consiglio tecnico–scientifico (Ctf) dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). La designazione da parte del Consiglio di amministrazione di Asi è arrivata nella fase costitutiva dell’organismo: la candidatura di Tortora è stata avanzata dalla Regione Emilia-Romagna nel contesto della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

“La Regionenon può che esprimere grande soddisfazione per la nomina di una personalità di rilievo come il professor Tortora, già da tempo impegnato in importanti attività di ricerca e collaborazioni di livello internazionale - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla -. Così si riconosce come il tema dell’aerospazio sia per l’Emilia-Romagna un settore ad altissimo potenziale che ha già visto sostanziosi investimenti, nonché bandi regionali dedicati atti a favorire la relazione scienza-impresa a livello nazionale e internazionale". Il Cts, presieduto dal presidente dell'Asi, ha compiti consultivi nei confronti del Consiglio di amministrazione relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia.