Ottanta nuovi posti auto in via Romanello, ecco il nuovo "parcheggio verde" in centro: e il pavimento è drenante

Ottanta nuovi posti auto, di cui due destinati a persone con disabilità. Si amplia l'offerta dei posti auto in centro storico, con l'inaugurazione della nuova area sosta in via Romanello, elemento strategico per la vicinanza al polo museale del San Domenico e con la Fabbrica delle Candele. Le soluzioni progettuali si sono ispirate ai principi di rigenerazione urbana, ecosostenibilità e basso impatto ambientale (Progetto Sos4Life) della Regione Emilia Romagna, configurando il parcheggio come “Parcheggio Verde”, costituito da materiali permeabili e prevalenza di aree verdi nell’area destinata a parcheggio.

Sono stati impiegati materiali come calcestruzzo drenante per la pavimentazione dei corselli, materiale innovativo che ha la capacità di drenare le acque facendole confluire negli strati filtranti sottostanti, acciottolato erboso per gli stalli di sosta utile per i picchi di piena e per ridurre l’isola di calore, calcestre per il percorso pedonale che collegherà il parcheggio alla Fabbrica delle Candele. Sono 520 i metri quadrati destinati al verde, alcuni di questi occupati da aiuole verdi con l’innesto di nuovi esemplari arbustivi e nuove alberature, che andranno ad incrementare l’ombreggiamento, aumentare la biodiversità e rendere l’inserimento dell’opera armonica con il contesto. Installate anche due colonnine di ricarica per auto elettriche.

Particolare attenzione è stata posta al muro storico di cinta, dove sotto il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, è stato realizzato il restauro dell’intera porzione di muro attraverso la tecnica del cuci-scuci delle facciate a vista, ripristinando interamente la continuità muraria e mantenendo inalterata la funzione statica del muro. Gli stipiti che delimitano i due ingressi sono stati rivestiti con acciaio di tipo corten.